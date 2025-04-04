В течение прошедших суток украинская армия понесла ощутимые потери в живой силе, лишившись более 190 солдат. Кроме того, были уничтожены танк, бронетранспортёр, три единицы бронированной техники, семь автомобилей, три артиллерийских установки, миномет и восемь пунктов контроля беспилотников.

Если рассматривать ситуацию в Курской области с начала вторжения ВСУ в российский регион, общие потери противника оцениваются в более чем 71 940 человек. Уничтожено значительное количество военной техники, включая 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2 247 бронированных машин различного назначения, 2 609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 реактивные системы залпового огня (включая 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства), 26 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, одна зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, десять радиолокационных станций противовоздушной обороны, 56 единиц инженерной и специальной техники (в том числе 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина).