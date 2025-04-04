Прошлой ночью территория России подверглась массированной атаке с использованием более сотни беспилотных летательных аппаратов. Попытка нанести удар по Москве была успешно пресечена, а последовавшая реакция, инициированная главой Минобороны Андреем Белоусовым, отличалась оперативностью и жёсткостью, сообщает «Царьград».

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, было зафиксировано более сотни фактов запуска вражеских БПЛА. Силами ПВО дроны были нейтрализованы над Курской, Орловской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Тамбовской и Московской областями, а также над акваторией Азовского моря.

«Военный обозреватель» сообщал, что БПЛА, сбитые в Липецкой области, двигались в направлении российской столицы. В ходе атаки противник применял дроны-камикадзе. Согласно предварительным данным, удалось избежать человеческих жертв и серьёзных разрушений.

В ответ на агрессию Вооружённые силы России нанесли серию ударов по ряду украинских городов, нацеленных на военные объекты, промышленные предприятия и пункты временной дислокации подразделений ВСУ. В частности, в Харькове зафиксированы значительные разрушения, о чём свидетельствуют многочисленные видео- и фотоматериалы, распространяемые в социальных сетях, на которых запечатлены масштабные пожары в районах пораженных целей. Одним из приоритетных объектов стал район, где ранее располагался институт танковых войск, который в настоящее время использовался украинскими военнослужащими и иностранными наёмниками.

По словам полковника Геннадия Алёхина, в результате ударов современными ракетами комплекса «Искандер», отличающимися высокой скоростью и точностью, было уничтожено десять промышленных предприятий в Харькове. Среди пораженных объектов — завод «Промсвязь», подшипниковый завод, ремонтная база и предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ракетным ударам подверглись авиационный завод Харькова и ангары, использовавшиеся силами НАТО. Взрывы также были зафиксированы на территории Днепропетровской области. Российские военные продолжили нанесение ударов по ранее пораженным объектам, методично уничтожая ключевые цели.

Появление информации о поражении штабов с натовскими офицерами в результате российских ударов вызвало обеспокоенность в Лондоне и Париже, что отразилось на снижении агрессивности в официальных заявлениях. На фоне развернувшейся торговой войны между США и Евросоюзом, инициированной Дональдом Трампом, в европейских странах временно прекратились дискуссии о «туристах» и «миротворцах».