Ракетный завод и аэродромы: Минобороны доложило о целях семи групповых ударов по Украине

Российские силы с 29 марта по 4 апреля нанесли семь массовых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 29 марта по 4 апреля ВС РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА», — сказано в публикации ведомства.

Армии России удалось поразить объекты на территории военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, несколько пунктов управления, цехов сборки и мест, где ВСУ изготавливали и хранили свои беспилотники.