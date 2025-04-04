Ракетный завод и аэродромы: Минобороны доложило о целях семи групповых ударов по Украине
Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам МО Украины
РСЗО «Град». Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские силы с 29 марта по 4 апреля нанесли семь массовых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«С 29 марта по 4 апреля ВС РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА», — сказано в публикации ведомства.
Армии России удалось поразить объекты на территории военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, несколько пунктов управления, цехов сборки и мест, где ВСУ изготавливали и хранили свои беспилотники.
Ранее российский снайпер с позывным Мага на Кураховском направлении уничтожил семь точек, где были установлены пулемёты ВСУ. Украинское командование даже объявило награду за голову этого стрелка, поскольку на его счету уже более 100 убитых боевиков.