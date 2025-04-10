Ненавистный Сырскому командующий «‎армией дронов» ВСУ может вылететь с поста

Киев хочет освободить от обязанностей командующего Силами беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского. Под его управление, вероятно, перейдёт один из армейских корпусов. Об этом сообщает издание «Украинский милитарный портал» со ссылкой на источники среди политиков и военных.

Авторы указали, что Сухаревского хотят уволить с должности уже несколько месяцев. Ему предложат возглавить один из армейских корпусов.

«Какой именно из армейских корпусов должен возглавить Вадим Сухаревский, не называют. Сейчас они созданы в сухопутных, десантно-штурмовых войсках и морской пехоте военно-морских сил ВСУ», — сказано в материале.