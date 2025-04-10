Ненавистный Сырскому командующий «армией дронов» ВСУ может вылететь с поста
Командующего Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревского хотят уволить с поста
Вадим Сухаревский. Обложка © Telegram / Генеральний штаб ЗСУ
Киев хочет освободить от обязанностей командующего Силами беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского. Под его управление, вероятно, перейдёт один из армейских корпусов. Об этом сообщает издание «Украинский милитарный портал» со ссылкой на источники среди политиков и военных.
Авторы указали, что Сухаревского хотят уволить с должности уже несколько месяцев. Ему предложат возглавить один из армейских корпусов.
«Какой именно из армейских корпусов должен возглавить Вадим Сухаревский, не называют. Сейчас они созданы в сухопутных, десантно-штурмовых войсках и морской пехоте военно-морских сил ВСУ», — сказано в материале.
Силы беспилотных систем числятся в системе ВСУ как отдельный род войск с февраля 2024 года. Сухаревский был заместителем главнокомандующего, пока его не назначили на этот пост по указу министра обороны Украины Рустема Умерова.
Ранее нардеп Рады Безуглая указала, что главком ВСУ Сырский хочет вышвырнуть с поста Сухаревского, поскольку он просто не импонирует ему. По её словам, украинский военачальник назначает на ключевые должности людей, руководствуясь только личными предпочтениями. Кстати, Сухаревский называет себя человеком, сделавшим «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году. Он утверждает, что ради этого пересел на место стрелка в БТРе, переложив на себя всю ответственность за начало кровопролития.