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10 июня, 22:42

На Украине назначили командующего беспилотниками

Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем ВСУ по указу Умерова

Вадим Сухаревский. Обложка © Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Вадим Сухаревский. Обложка © Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем — нового рода войск в составе украинской армии. Соответствующее решение принял министр обороны Незалежной Рустем Умеров.

"В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины", — гласит сообщение пресс-службы Генштаба ВСУ.

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С февраля 2024 года Сухаревский курировал вопрос применения беспилотных систем под шефством главкома Александра Сырского. А за десять лет до этого полковник стал одним из инициаторов геноцида в Донбассе.

Илья Пушкарев
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