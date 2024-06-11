На Украине назначили командующего беспилотниками

Замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем — нового рода войск в составе украинской армии. Соответствующее решение принял министр обороны Незалежной Рустем Умеров.

"В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины", — гласит сообщение пресс-службы Генштаба ВСУ.