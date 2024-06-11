На Украине назначили командующего беспилотниками
Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем ВСУ по указу Умерова
Вадим Сухаревский. Обложка © Telegram / Генеральний штаб ЗСУ
Замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем — нового рода войск в составе украинской армии. Соответствующее решение принял министр обороны Незалежной Рустем Умеров.
"В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины", — гласит сообщение пресс-службы Генштаба ВСУ.
С февраля 2024 года Сухаревский курировал вопрос применения беспилотных систем под шефством главкома Александра Сырского. А за десять лет до этого полковник стал одним из инициаторов геноцида в Донбассе.