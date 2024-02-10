Зеленский назначил заместителем Сырского полковника Сухаревского
Вадим Сухаревский. Обложка © warnews.novyny.live
Владимир Зеленский назначил заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заместителей начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.
"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны", — объявил он кадровые перестановки в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Так, заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (направление — беспилотные системы и развитие применения дронов), и полковник Андрей Лебеденко. Второй будет курировать инновации — технологический компонент ВСУ и боевых систем.
Также Зеленский поставил бригадного генерала Владимира Горбатюка на должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. Он будет заниматься оперативной деятельностью, планированием и управлением штабами. Бригадный генерал Алексей Шевченко станет ответственным за логистику, а его коллега Михаил Драпатый будет руководить подготовкой и тренировкой бойцов.
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский вместо Валерия Залужного назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Он поблагодарил военачальника "за два года защиты" страны, а также присвоил ему звание Героя Украины. Также награду получил и глава ГУР Кирилл Буданов*.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.