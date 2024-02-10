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10 февраля, 18:20

Зеленский назначил заместителем Сырского полковника Сухаревского

Вадим Сухаревский. Обложка © warnews.novyny.live

Вадим Сухаревский. Обложка © warnews.novyny.live

Владимир Зеленский назначил заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заместителей начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны", — объявил он кадровые перестановки в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Так, заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (направление — беспилотные системы и развитие применения дронов), и полковник Андрей Лебеденко. Второй будет курировать инновации — технологический компонент ВСУ и боевых систем.

Также Зеленский поставил бригадного генерала Владимира Горбатюка на должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. Он будет заниматься оперативной деятельностью, планированием и управлением штабами. Бригадный генерал Алексей Шевченко станет ответственным за логистику, а его коллега Михаил Драпатый будет руководить подготовкой и тренировкой бойцов.

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Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский вместо Валерия Залужного назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Он поблагодарил военачальника "за два года защиты" страны, а также присвоил ему звание Героя Украины. Также награду получил и глава ГУР Кирилл Буданов*.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Александра Мышляева
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