Назначенный замом Сырского сделал "первый выстрел" в Донбассе в 2014 году

Новый заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский известен тем, что сделал "первый выстрел" в Донбассе. В апреле 2014 года он возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в районе Славянска (ДНР).

Как обратили внимание украинские СМИ, полковник вспоминал, что сам сел на место стрелка в БТР. Открыв огонь, он взял всю ответственность за последствия на себя.