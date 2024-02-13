Назначенный замом Сырского сделал "первый выстрел" в Донбассе в 2014 году
Замом главкома ВСУ стал сделавший "первый выстрел" в Донбассе Сухаревский
Новый заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский известен тем, что сделал "первый выстрел" в Донбассе. В апреле 2014 года он возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в районе Славянска (ДНР).
Как обратили внимание украинские СМИ, полковник вспоминал, что сам сел на место стрелка в БТР. Открыв огонь, он взял всю ответственность за последствия на себя.
"Я дал команду выдвинуться на бэтээрах вперёд и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам", — говорил он.
Напомним, 8 февраля новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский, сменивший на этом посту Валерия Залужного. Последнего Зеленский поблагодарил "за два года защиты", а также присвоил ему звание Героя Украины. Заместителем нового главкома стал полковник Вадим Сухаревский.
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