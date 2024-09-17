В Раде уличили Сырского в попытке избавиться от конкурента
Нардеп Безуглая: Сырский пытается избавиться от командующего СБС Сухаревского
Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский старается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами», — написала нардеп в Facebook*.
Безуглая также уличила главкома ВСУ в том, что он назначает на ключевые позиции людей исходя из личных предпочтений. При выборе Сырский не берёт за основу профессиональные качества претендентов, отметила нардеп.
Напомним, что с февраля 2024 года Вадим Сухаревский курировал вопрос применения беспилотных систем под шефством главкома Александра Сырского. В июне полковник возглавил Силы беспилотных систем (СБС) по указу министра обороны Украины Рустема Умерова. А за десять лет до этого Сухаревский стал одним из инициаторов геноцида в Донбассе.
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