В Раде уличили Сырского в попытке избавиться от конкурента

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский старается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами», — написала нардеп в Facebook*.

Безуглая также уличила главкома ВСУ в том, что он назначает на ключевые позиции людей исходя из личных предпочтений. При выборе Сырский не берёт за основу профессиональные качества претендентов, отметила нардеп.