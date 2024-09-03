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3 сентября, 20:40

Сырский снял с должности начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ

Сырский отстранил начштаба Сил беспилотных систем из-за его возможной связи с РФ

Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский инициировал проверку органами СБУ в отношении начштаба командования Сил беспилотных систем ВСУ каперанга Романа Гладкого. Об этом сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

«На время проверки он будет отстранён от исполнения должностных обязанностей по должности», — гласит публикация.

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Напомним, что 30 августа украинский портал DeepState заподозрил капитана 1-го ранга в шпионаже и госизмене. Изучив биографию офицера, аналитики выяснили, что супруга Гладкого имеет российское гражданство, а дочка выступает за сборную РФ.

Илья Пушкарев
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