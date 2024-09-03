Сырский снял с должности начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский инициировал проверку органами СБУ в отношении начштаба командования Сил беспилотных систем ВСУ каперанга Романа Гладкого. Об этом сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

«На время проверки он будет отстранён от исполнения должностных обязанностей по должности», — гласит публикация.