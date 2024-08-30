На Украине начштаба ВСУ обвинили в связях с Россией из-за жены и дочери
Украинский ресурс DeepState обвинил начштаба СБС Гладкого в шпионаже в пользу РФ
Начальник штаба СБС Украины Роман Гладков. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua
На Украине начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) Вооружённых сил Украины (ВСУ), капитана 1 ранга Романа Гладкого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил украинский аналитический портал DeepState.
По данным ресурса, также Гладков подозревается в государственной измене и коррупции. Аналитики, изучив биографию полковника, выяснили, что его супруга имеет российское гражданство. Кроме того, дочь Гладкова якобы выступает на международных соревнованиях за сборную РФ.
Издание пишет, что назначение Гладкого на должность было принято главнокомандующим украинскими войсками Александром Сырским, несмотря на возражения командующего СБС Вадима Сухаревского. По данным DeepState, это решение привело к разладу внутри нового рода украинских войск и мешает стабильной работе.
Ранее Life.ru писал, что с февраля этого года Вадим Сухаревский курировал вопрос применения беспилотных систем под шефством главкома ВСУ Александра Сырского. В июне министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Сухаревского командующим СБС. А за десять лет до этого полковник стал одним из инициаторов геноцида в Донбассе.