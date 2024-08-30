На Украине начштаба ВСУ обвинили в связях с Россией из-за жены и дочери

На Украине начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) Вооружённых сил Украины (ВСУ), капитана 1 ранга Романа Гладкого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил украинский аналитический портал DeepState.

По данным ресурса, также Гладков подозревается в государственной измене и коррупции. Аналитики, изучив биографию полковника, выяснили, что его супруга имеет российское гражданство. Кроме того, дочь Гладкова якобы выступает на международных соревнованиях за сборную РФ.