Заочно арестованный полковник ВСУ Ярошевич* внесён в список террористов в России

Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Фёдор Ярошевич*, заочно обвиняемый в ракетном ударе по Краматорску, внесён в России в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

"Ярошевич* Фёдор Сергеевич, 06.06.1964 г. р., с. Смородск Ровенской области УССР", — указано в сообщении.

Фёдор Ярошевич* был заочно арестован московским судом в апреле 2022 года. Его обвинили в ракетном ударе по Краматорску на оккупированной Украиной территории ДНР 8 апреля 2022 года. Жертвами атаки на железнодорожный вокзал стали минимум 50 мирных жителей.

К слову, Ярошевич* также подозревается в том, что отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населённому пункту Ровеньки, в результате которого погибло три человека, в том числе — ребёнок. Это произошло в 2014 году.