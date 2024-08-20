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20 августа, 15:52

Заочно арестованный полковник ВСУ Ярошевич* внесён в список террористов в России

Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Фёдор Ярошевич*, заочно обвиняемый в ракетном ударе по Краматорску, внесён в России в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

"Ярошевич* Фёдор Сергеевич, 06.06.1964 г. р., с. Смородск Ровенской области УССР", — указано в сообщении.

Фёдор Ярошевич* был заочно арестован московским судом в апреле 2022 года. Его обвинили в ракетном ударе по Краматорску на оккупированной Украиной территории ДНР 8 апреля 2022 года. Жертвами атаки на железнодорожный вокзал стали минимум 50 мирных жителей.

Кира Ярмыш* и Мария Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов
Кира Ярмыш* и Мария Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов

К слову, Ярошевич* также подозревается в том, что отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населённому пункту Ровеньки, в результате которого погибло три человека, в том числе — ребёнок. Это произошло в 2014 году.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Дарья Нарыкова
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