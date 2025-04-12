Рада намерена продлить военное положение на Украине до августа

Украинский нардеп Ярослав Железняк заявил, что Рада намерена проголосовать за продление военного положения на Украине уже на следующей неделе, 15-18 апреля. Ранее его продлевали с 8 февраля по 9 мая.

«Идёт не то, чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены и это произойдёт достаточно скоро: 15-18 апреля», — заявил Железняк в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Нардеп пояснил, что решение о продлении военного положения обычно принимается заранее. Он уверен, что его снова продлят на 90 суток до начала августа. В связи с этим дискуссии о проведении президентских выборов на Украине откладываются, даже если в конце лета военное положение будет отменено. Подготовка к переизбранию нового главы государства займет не менее 3 месяцев, подытожил Железняк.