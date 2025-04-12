Рада намерена продлить военное положение на Украине до августа
Нардеп Железняк: Военное положение на Украине продлят в ближайшее время
Верховная Рада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij
Украинский нардеп Ярослав Железняк заявил, что Рада намерена проголосовать за продление военного положения на Украине уже на следующей неделе, 15-18 апреля. Ранее его продлевали с 8 февраля по 9 мая.
«Идёт не то, чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены и это произойдёт достаточно скоро: 15-18 апреля», — заявил Железняк в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.
Нардеп пояснил, что решение о продлении военного положения обычно принимается заранее. Он уверен, что его снова продлят на 90 суток до начала августа. В связи с этим дискуссии о проведении президентских выборов на Украине откладываются, даже если в конце лета военное положение будет отменено. Подготовка к переизбранию нового главы государства займет не менее 3 месяцев, подытожил Железняк.
А ранее Life.ru писал, что подростков на Украине массово увозят за границу, спасая от озверевших военкомов. В Верховной Раде объяснили, что после совершеннолетия парням будет крайне сложно уехать из-за военного положения.