Украинских подростков массово увозят за границу, спасая от озверевших военкомов

Жители Украины массово вывозят из страны детей, приблизившихся к совершеннолетию. Родители не хотят отдавать своих чад озверевшим военкомам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Украинская правда» рассказала депутат Верховной Рады Соломея Бобровская.

«Их вывозят за границу, и не только в Киеве, но и массово в сёлах, районах, начиная с девятого класса», — заявила Бобровская.

Парламентарий объяснила, что подростков увозят за рубеж, пока им не исполнилось 18 лет, так как после этого выехать будет крайне сложно из-за военного положения.