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21 марта, 05:40

Украинских подростков массово увозят за границу, спасая от озверевших военкомов

Депутат Бобровская: Украинцы массово вывозят своих детей за рубеж

Жители Украины массово вывозят из страны детей, приблизившихся к совершеннолетию. Родители не хотят отдавать своих чад озверевшим военкомам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Украинская правда» рассказала депутат Верховной Рады Соломея Бобровская.

«Их вывозят за границу, и не только в Киеве, но и массово в сёлах, районах, начиная с девятого класса», — заявила Бобровская.

Парламентарий объяснила, что подростков увозят за рубеж, пока им не исполнилось 18 лет, так как после этого выехать будет крайне сложно из-за военного положения.

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Тем временем, мобилизованных украинских мужчин привозят на фронт на Харьковском направлении в наручниках. Подобная мера, считают в Вооружённых силах Украины, помогает избежать дезертирства по пути до передовой. Иногда несчастным везёт и они дезертируют за скромные пять тысяч долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Николай Рюмин
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