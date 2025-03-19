Мобилизованных в ВСУ привозят на фронт в наручниках, чтобы те не избежали «могилизации»

Мобилизованных украинских мужчин доставляют на фронт на Харьковском направлении в наручниках. Подобная мера, считают в Вооружённых силах Украины, помогает избежать дезертирства по пути до передовой. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Если за человеком бегали и насильно ловили на улице, то его надо ещё довезти, чтобы он не сбежал по пути. Если он сбежал в Харькове или Одессе от ТЦК, то, по пути тоже будет предпринимать попытки сбежать, избежать «могилизации», — сказал Ганчев в беседе с ТАСС.