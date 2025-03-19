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Регион
19 марта, 06:56

Мобилизованных в ВСУ привозят на фронт в наручниках, чтобы те не избежали «могилизации»

Ганчев: Мобилизованных в ВСУ украинцев доставляют на передовую в наручниках

Мобилизованных украинских мужчин доставляют на фронт на Харьковском направлении в наручниках. Подобная мера, считают в Вооружённых силах Украины, помогает избежать дезертирства по пути до передовой. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Если за человеком бегали и насильно ловили на улице, то его надо ещё довезти, чтобы он не сбежал по пути. Если он сбежал в Харькове или Одессе от ТЦК, то, по пути тоже будет предпринимать попытки сбежать, избежать «могилизации»,сказал Ганчев в беседе с ТАСС.

Снимают оковы и выдают оружие в руки ВСУшникам только после прибытия на передовую. При этом, как заявил Ганчев, среди бойцов распространена практика бегства за деньги. В некоторых случаях мобилизованные платят до 5 тысяч долларов за возможность покинуть зону боевых действий.

Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородчину
Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородчину

А ранее Life.ru сообщал, что киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Мария Любицкая
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