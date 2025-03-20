«Будет стоп»: В Раде озвучили дату отмены военного положения на Украине

На Украине не будут продлевать военное положение и мобилизацию после 9 мая текущего года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, ранее выехавший из страны.

«В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет «стоп». Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно всё почистить и плавно уйти на покой», — сообщил он в соцсетях.