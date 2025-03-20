Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 14:06

«Будет стоп»: В Раде озвучили дату отмены военного положения на Украине

Нардеп Дмитрук: После 9 мая Украина не продлит военное положение

На Украине не будут продлевать военное положение и мобилизацию после 9 мая текущего года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, ранее выехавший из страны.

«В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет «стоп». Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно всё почистить и плавно уйти на покой», — сообщил он в соцсетях.

Кроме того, нардеп отметил, что Владимир Зеленский сомневается в своей способности сохранить власть уже в апреле.

Захарова: Мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид народа
Захарова: Мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид народа

Ранее сообщалось, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая. Напомним, Верховная рада поддержала это предложение. «За» высказались 315 депутатов, ни один не проголосовал против.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar