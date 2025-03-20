«Будет стоп»: В Раде озвучили дату отмены военного положения на Украине
Нардеп Дмитрук: После 9 мая Украина не продлит военное положение
На Украине не будут продлевать военное положение и мобилизацию после 9 мая текущего года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, ранее выехавший из страны.
«В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет «стоп». Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно всё почистить и плавно уйти на покой», — сообщил он в соцсетях.
Кроме того, нардеп отметил, что Владимир Зеленский сомневается в своей способности сохранить власть уже в апреле.
Ранее сообщалось, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая. Напомним, Верховная рада поддержала это предложение. «За» высказались 315 депутатов, ни один не проголосовал против.
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