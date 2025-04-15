Порошенко*: Офис Зеленского узурпирует власть, злоупотребляя военным положением

Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко* заявил, что офис Владимира Зеленского использует военное положение для узурпации власти в стране. Он также подчеркнул, что решение о продлении режима военного положения принимается за месяц до окончания текущего срока.

«Это уже 15-й раз, когда просят парламент его поддержать... Почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», — заявил Порошенко у себя в социальных сетях.

Он подчеркнул, что захват власти и «безграничное влияние» офиса Владимира Зеленского на депутатов является унизительным для всей нации.

Ранее Порошенко* заявил, что соглашение между США и Украиной по природным ресурсам угрожает суверенитету Украины. Он призвал Зеленского срочно обсудить это с руководителями парламентских фракций. Предложения американской стороны могут навредить как суверенитету, так и интеграции Украины в Европу. По его словам, в стране наблюдается антиамериканская волна, что может негативно сказаться на зависимости Киева от помощи Вашингтона.