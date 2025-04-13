Владимиру Зеленскому необходимо привлечь в правительство представителей оппозиции для облегчения мирных переговоров, заявил в интервью газете New York Times бывший президент Украины Пётр Порошенко*. Однако глава киевского режима в ответ на предложение только усилил политическое давление на соперников.

«У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства <...>, и результатом этого решения должно стать прекращение войны», — заявил Порошенко*.

Ранее Life.ru сообщал, что Порошенко* начал чаще критиковать Владимира Зеленского, когда появилась перспектива прекращения огня и проведения выборов на Украине. Он также обвинил главу киевского режима в стремлении к диктатуре.