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13 апреля, 14:56

Порошенко* дал совет Зеленскому для проведения мирных переговоров

NYT: Порошенко* заявил о необходимости оппозиции для облегчения переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимиру Зеленскому необходимо привлечь в правительство представителей оппозиции для облегчения мирных переговоров, заявил в интервью газете New York Times бывший президент Украины Пётр Порошенко*. Однако глава киевского режима в ответ на предложение только усилил политическое давление на соперников.

«У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства <...>, и результатом этого решения должно стать прекращение войны», — заявил Порошенко*.

Ранее Life.ru сообщал, что Порошенко* начал чаще критиковать Владимира Зеленского, когда появилась перспектива прекращения огня и проведения выборов на Украине. Он также обвинил главу киевского режима в стремлении к диктатуре.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Полина Никифорова
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