Перспектива прекращения огня и проведения выборов на Украине заставила экс-президента Незалежной Петра Порошенко* активнее критиковать главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале газеты New York Times.

«С перспективой прекращения огня и выборов Порошенко* стал более открыто критиковать Зеленского», — сказано в публикации.

Ранее Порошенко* обвинял Зеленского в стремлении к диктатуре. Также издание сообщает, что Зеленский проигнорировал идею коалиции с оппозицией, предпочтя усилить давление на неё через силовые структуры.

Бывший президент Украины в интервью New York Times заявил, что консультировал команду Зеленского через посредников во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также Порошенко* упомянул о встрече с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным в Лондоне, но детали их разговора не раскрыл.

Ранее стало известно, что в течение своего первого срока на посту президента США Дональд Трамп задавал вопросы Петру Порошенко* о статусе Крыма. Также экс-лидер страны отметил, что хозяин Белого дома может задавать самые неожиданные — даже «невежливые» — вопросы.