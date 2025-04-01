Состояние трёх самых богатых украинцев превысило уровень 2021 года

У трёх самых богатых людей на Украине личные состояния в 2025 году превысили показатели 2021-го года. Это следует из рейтинга, опубликованного журналом Forbes.

Ринат Ахметов* занял 390-ое место в мировом рейтинге, удвоив с 2021 года своё состояние с 4 миллиардов долларов до 7,9 миллиарда. И это несмотря на потерю двух крупнейших металлургических заводов в Мариуполе, а также значительной части энергогенерации. Доход Виктора Пинчука вырос с 2,5 млрд до 3,2 млрд долларов. Состояние Петра Порошенко** сейчас 1,8 млрд долларов — в 2021 году у него было 1,6 млрд долларов.

В рейтинг также попал бывший нардеп, агробизнесмен и совладелец «Кернел групп» Андрей Веревский (1,4 млрд долларов). Из рейтинга выбыл сбежавший летом 2024 года из Украины совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов. Его сидящий в СИЗО партнёр Игорь Коломойский** выбыл из списка Forbes годом ранее.

Ранее американский миллиардер Илон Маск устроил разнос украинской элите за званые ужины в разгар войны. По его словам, пока одни закатывают пиры в своих особняках, чужие сыновья в их интересах умирают на фронте.