Украинские и западные политические элиты каждый день закатывают пиры в своих особняках, пока чужие сыновья в их интересах умирают на фронте. Об этом заявил руководитель Департамента эффективности Правительства США, основатель SpaceX Илон Маск у себя в соцсети Х.

«Как и элита Украины и часть элиты Запада, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне», — указал предприниматель.