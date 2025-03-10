«Люди гибнут в грязи»: Маск устроил разнос украинской элите за званые ужины в разгар войны
Маск: Элиты Киева и Запада пируют, пока украинцы умирают на фронте в грязи
Украинские и западные политические элиты каждый день закатывают пиры в своих особняках, пока чужие сыновья в их интересах умирают на фронте. Об этом заявил руководитель Департамента эффективности Правительства США, основатель SpaceX Илон Маск у себя в соцсети Х.
«Как и элита Украины и часть элиты Запада, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне», — указал предприниматель.
Так миллиардер прокомментировал высказывание одного из пользователей о том, что Владимир Зеленский хочет продолжения войны с РФ.
Ранее Илон Маск обещал не отключать на Украине свой Starlink, несмотря на свою неприязнь в отношении Зеленского и всего киевского режима. Он считает, что куда эффективнее для окончания конфликта было бы ввести санкции против украинских олигархов.
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