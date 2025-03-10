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10 марта, 08:13

«Люди гибнут в грязи»: Маск устроил разнос украинской элите за званые ужины в разгар войны

Маск: Элиты Киева и Запада пируют, пока украинцы умирают на фронте в грязи

Украинские и западные политические элиты каждый день закатывают пиры в своих особняках, пока чужие сыновья в их интересах умирают на фронте. Об этом заявил руководитель Департамента эффективности Правительства США, основатель SpaceX Илон Маск у себя в соцсети Х.

«Как и элита Украины и часть элиты Запада, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне», — указал предприниматель.

Так миллиардер прокомментировал высказывание одного из пользователей о том, что Владимир Зеленский хочет продолжения войны с РФ.

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«Замолчи, маленький человечек»: Маск унизил главу МИД Польши после слов о замене Starlink

Ранее Илон Маск обещал не отключать на Украине свой Starlink, несмотря на свою неприязнь в отношении Зеленского и всего киевского режима. Он считает, что куда эффективнее для окончания конфликта было бы ввести санкции против украинских олигархов.

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Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Владимир Озеров
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