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9 марта, 17:44

«Замолчи, маленький человечек»: Маск унизил главу МИД Польши после слов о замене Starlink

Маск назвал главу МИД Польши «маленьким человечком» после угрозы замены Starlink

Американский миллиардер Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского «маленьким человечком». Так предприниматель отреагировал на его высказывание о замене системы спутникового интернета Starlink.

«Замолчи, маленький человечек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», — написал Маск в социальной сети Х.

«Фронт рухнет»: Илон Маск пригрозил Украине отключением Starlink
«Фронт рухнет»: Илон Маск пригрозил Украине отключением Starlink

Ранее глава польского МИД пригрозил найти замену Starlink, если она окажется «ненадёжным поставщиком». Напомним, что Варшава оплачивает систему для Вооружённых сил Украины.

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Wikipedia / Gov.pl, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Алена Пенчугина
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