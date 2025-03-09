«Замолчи, маленький человечек»: Маск унизил главу МИД Польши после слов о замене Starlink

Американский миллиардер Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского «маленьким человечком». Так предприниматель отреагировал на его высказывание о замене системы спутникового интернета Starlink.

«Замолчи, маленький человечек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», — написал Маск в социальной сети Х.