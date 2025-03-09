«Замолчи, маленький человечек»: Маск унизил главу МИД Польши после слов о замене Starlink
Маск назвал главу МИД Польши «маленьким человечком» после угрозы замены Starlink
Американский миллиардер Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского «маленьким человечком». Так предприниматель отреагировал на его высказывание о замене системы спутникового интернета Starlink.
«Замолчи, маленький человечек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», — написал Маск в социальной сети Х.
Ранее глава польского МИД пригрозил найти замену Starlink, если она окажется «ненадёжным поставщиком». Напомним, что Варшава оплачивает систему для Вооружённых сил Украины.
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