В Польше высказались об угрозах Маска отключить Starlink на Украине

Польша будет искать замену системе спутникового интернета Starlink, если предприниматель Илон Макс отключит её на Украине. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X.

«Польское министерство цифровизации оплачивает Starlink, цена которого составляет около $50 млн в год, для Украины. Если SpaceX покажет себя как ненадежного поставщика, то мы будем вынуждены искать других поставщиков», — написал Сиклорский.