В Польше высказались об угрозах Маска отключить Starlink на Украине
Сикорский: Если Илон Маск отключит Starlink на Украине, Польша найдёт аналог
Польша будет искать замену системе спутникового интернета Starlink, если предприниматель Илон Макс отключит её на Украине. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X.
«Польское министерство цифровизации оплачивает Starlink, цена которого составляет около $50 млн в год, для Украины. Если SpaceX покажет себя как ненадежного поставщика, то мы будем вынуждены искать других поставщиков», — написал Сиклорский.
Напомним, что сегодня на своей странице в соцсети X Маск пригрозил отключением Starlink. Он заявил, что весь украинский фронт рухнет, если он отключит систему, так как она является «костяком» украинской армии.
EPA / TASS