«Фронт рухнет»: Илон Маск пригрозил Украине отключением Starlink
Маск: Линия фронта Украины рухнет в случае отключения Starlink
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins
Украинский фронт держится на системе Starlink и если её отключить, то он рухнет. С таким заявлением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
«Моя система Starlink — костяк украинской армии и весь фронт рухнет, если я их отключу. Меня тошнит от многих лет тупикового убоя, который ведёт Украина», — пишет Илон.
Ранее Илон Маск высказал мнение, что Владимир Зеленский понесёт значительное поражение на предстоящих выборах на Украине, если они состоятся. Он уверен, что Незалежная нуждается в скорейшей смене лидера государства.