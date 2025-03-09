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9 марта, 07:36

«Фронт рухнет»: Илон Маск пригрозил Украине отключением Starlink

Маск: Линия фронта Украины рухнет в случае отключения Starlink

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Украинский фронт держится на системе Starlink и если её отключить, то он рухнет. С таким заявлением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Моя система Starlink — костяк украинской армии и весь фронт рухнет, если я их отключу. Меня тошнит от многих лет тупикового убоя, который ведёт Украина», — пишет Илон.

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Ранее Илон Маск высказал мнение, что Владимир Зеленский понесёт значительное поражение на предстоящих выборах на Украине, если они состоятся. Он уверен, что Незалежная нуждается в скорейшей смене лидера государства.

Николай Рюмин
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