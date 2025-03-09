«Фронт рухнет»: Илон Маск пригрозил Украине отключением Starlink

Украинский фронт держится на системе Starlink и если её отключить, то он рухнет. С таким заявлением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Моя система Starlink — костяк украинской армии и весь фронт рухнет, если я их отключу. Меня тошнит от многих лет тупикового убоя, который ведёт Украина», — пишет Илон.