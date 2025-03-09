«Выдумываете»: В Госдепе отвергли возможность отключения Украины от Starlink

Вашингтон не планирует отключать Украину от спутниковой системы связи Starlink, без которой Киев потерпел бы поражение в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Так он отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который сказал, что министерство цифровизации его страны «платит за Starlink для Украины порядка $50 миллионов в год», и подверг критике владеющую Starlink компанию SpaceX за готовность отключить Украину от системы.