«Выдумываете»: В Госдепе отвергли возможность отключения Украины от Starlink
Госсекретарь США Рубио: Вашингтон не собирается отключать Украину от Starlink
Вашингтон не планирует отключать Украину от спутниковой системы связи Starlink, без которой Киев потерпел бы поражение в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
Так он отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который сказал, что министерство цифровизации его страны «платит за Starlink для Украины порядка $50 миллионов в год», и подверг критике владеющую Starlink компанию SpaceX за готовность отключить Украину от системы.
«Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — написал Рубио в соцсети X.
Напомним, ранее стало известно, что США хотят отключить Украину от Starlink из-за отказа местных властей предоставить Белому дому доступ к природным ресурсам на территории Незалежной. После этого ВСУ могут оказаться без стабильной связи, что может вызвать хаос в рядах украинской армии. Из-за этого взбунтоваться и разжечь конфликт с США может Польша. Всё дело в деньгах, которые в настоящее время Варшава тратит на обслуживание оборудования Starlink для ВСУ.
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