Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 17:23

«Выдумываете»: В Госдепе отвергли возможность отключения Украины от Starlink

Госсекретарь США Рубио: Вашингтон не собирается отключать Украину от Starlink

Вашингтон не планирует отключать Украину от спутниковой системы связи Starlink, без которой Киев потерпел бы поражение в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Так он отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который сказал, что министерство цифровизации его страны «платит за Starlink для Украины порядка $50 миллионов в год», и подверг критике владеющую Starlink компанию SpaceX за готовность отключить Украину от системы.

«Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — написал Рубио в соцсети X.

«Фронт рухнет»: Илон Маск пригрозил Украине отключением Starlink
«Фронт рухнет»: Илон Маск пригрозил Украине отключением Starlink

Напомним, ранее стало известно, что США хотят отключить Украину от Starlink из-за отказа местных властей предоставить Белому дому доступ к природным ресурсам на территории Незалежной. После этого ВСУ могут оказаться без стабильной связи, что может вызвать хаос в рядах украинской армии. Из-за этого взбунтоваться и разжечь конфликт с США может Польша. Всё дело в деньгах, которые в настоящее время Варшава тратит на обслуживание оборудования Starlink для ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Украина
  • США
  • starlink
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar