США предрекли бунт европейского союзника при отключении Starlink для ВСУ
Mundo: Польша может разжечь конфликт с США в случае отключения Starlink для ВСУ
Польша может взбунтоваться против США в случае отключения спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX для украинской армии. Всё дело в деньгах, которые сейчас Варшава тратит на обслуживание оборудования для ВСУ, пишет испанская газета El Mundo.
«Если США отключат эту услугу, это приведет к конфликту с Польшей, которая в настоящее время арендует и оплачивает 20 000 терминалов сети для использования на Украине. Хотя Вашингтон, похоже, не видит никаких проблем в том, чтобы вступать в конфликт со старыми союзниками», — объяснили журналисты.
Аналитики издания напомнили, что Starlink используются ВСУ для связи между командными центрами и подразделениями на линии боевого соприкосновения. В случае их отключения украинская армия просто будет ослеплена, а её батальоны без связи будут изолированы. Таким шагом «США вернут Киев к войне 20-го века», заключил Mundo.
Ранее журналисты узнали, что США планируют отключить Украину от Starlink из-за отказа украинских властей предоставить Белому дому доступ к природным ресурсам на территории страны. После этого ВСУ могут оказаться без стабильной связи, что может вызвать хаос в рядах украинских военных.
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