США предрекли бунт европейского союзника при отключении Starlink для ВСУ

Польша может взбунтоваться против США в случае отключения спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX для украинской армии. Всё дело в деньгах, которые сейчас Варшава тратит на обслуживание оборудования для ВСУ, пишет испанская газета El Mundo.

«Если США отключат эту услугу, это приведет к конфликту с Польшей, которая в настоящее время арендует и оплачивает 20 000 терминалов сети для использования на Украине. Хотя Вашингтон, похоже, не видит никаких проблем в том, чтобы вступать в конфликт со старыми союзниками», — объяснили журналисты.