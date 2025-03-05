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5 марта, 05:38

Конкурент из ЕС может заменить Starlink на Украине

AFP: Eutelsat обсуждает с ЕС расширение спутникового интернета на Украине

Дополнительные терминалы доступа к интернету могут появиться на Украине благодаря французскому спутниковому оператору Eutelsat. Конкурент спутниковой системы интернета Starlink Илона Маска, обсуждает такую возможность с властями Евросоюзом, сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнёрами, чтобы обеспечить быстрое развёртывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры», — приводит агентство комментарий Eutelsat.

На данный момент низкоорбитальные спутники компании Eutelsat уже используются на Украине. Они поддерживают связь на правительственном уровне, заявил французский оператор.

ВСУ лишатся «зрения»: Украина боится остаться без Starlink после отказа Трампа в оружии
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Напомним, что США планируют отключить Украину от Starlink из-за отказа украинских властей предоставить Белому дому доступ к природным ресурсам на территории страны. В результате этого ВСУ могут оказаться без стабильной связи, что может вызвать хаос в рядах украинских военных.

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Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Наталья Афонина
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