Конкурент из ЕС может заменить Starlink на Украине
AFP: Eutelsat обсуждает с ЕС расширение спутникового интернета на Украине
Дополнительные терминалы доступа к интернету могут появиться на Украине благодаря французскому спутниковому оператору Eutelsat. Конкурент спутниковой системы интернета Starlink Илона Маска, обсуждает такую возможность с властями Евросоюзом, сообщает Agence France-Presse (AFP).
«Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнёрами, чтобы обеспечить быстрое развёртывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры», — приводит агентство комментарий Eutelsat.
На данный момент низкоорбитальные спутники компании Eutelsat уже используются на Украине. Они поддерживают связь на правительственном уровне, заявил французский оператор.
Напомним, что США планируют отключить Украину от Starlink из-за отказа украинских властей предоставить Белому дому доступ к природным ресурсам на территории страны. В результате этого ВСУ могут оказаться без стабильной связи, что может вызвать хаос в рядах украинских военных.
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