Конкурент из ЕС может заменить Starlink на Украине

Дополнительные терминалы доступа к интернету могут появиться на Украине благодаря французскому спутниковому оператору Eutelsat. Конкурент спутниковой системы интернета Starlink Илона Маска, обсуждает такую возможность с властями Евросоюзом, сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнёрами, чтобы обеспечить быстрое развёртывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры», — приводит агентство комментарий Eutelsat.