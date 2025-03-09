Илон Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине

Терминалы спутниковой связи Starlink продолжат функционировать на Украине, заявил основатель SpaceX Илон Маск. По словам американского миллиардера, он не собирается наносить удар по коммуникациям ВСУ, несмотря на негативное отношение к киевскому режиму.

«Чтобы быть предельно ясным, неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск.