Илон Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине
Терминалы спутниковой связи Starlink продолжат функционировать на Украине, заявил основатель SpaceX Илон Маск. По словам американского миллиардера, он не собирается наносить удар по коммуникациям ВСУ, несмотря на негативное отношение к киевскому режиму.
«Чтобы быть предельно ясным, неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск.
При этом бизнесмен подчеркнул, что его слова о крахе украинской обороны в случае деактивации Starlink не являются угрозой. Ранее возможность отключения терминалов опровергли также и в Госдепе.
Напомним, что глава польского МИД Радослав Сикорский в ответ на недавнее заявление Маска пригрозил найти аналог Starlink, если SpaceX покажет себя ненадёжным поставщиком. Однако американский миллиардер поспешил заткнуть европейского дипломата.
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