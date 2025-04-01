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1 апреля, 12:48

В рейтинг Forbes попали 15 новых российских миллиардеров

В списке богатейших людей планеты Forbes появилось 15 новых представителей РФ

В ежегодном рейтинге самых состоятельных людей планеты, составленном журналом Forbes, оказалось 146 представителей России. Впервые в этот список вошли 15 российских предпринимателей. По количеству новичков в рейтинге наша страна занимает пятое место среди всех мировых держав.

Впервые в списке самых богатых людей мира появилась Татьяна Володина, владелица «Алькор и Ко». Эта компания управляет двумя крупными сетями магазинов косметики и парфюмерии: «Л'Этуаль» и «Подружка». Состояние Володиной оценивается в $1,1 миллиарда. Также в список впервые попали: глава фармацевтической компании «Фармсинтез» Викрам Пуния ($2,1 миллиарда), вдова Владимира Когана Людмила Коган ($1,3 миллиарда) и руководитель «Эльгауголь» Александр Исаев ($1,3 миллиарда). Кроме того, в рейтинге дебютировали братья-близнецы Александр и Виктор Линники, совладельцы агрохолдинга «Мираторг» с капиталом в $1,3 миллиарда, а также основатель IT-компании «1С» Борис Нуралиев.

Лидером среди российских миллиардеров в 2025 году стал Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла». Его состояние составило $28,7 миллиарда. Алекперов уже возглавлял рейтинг в предыдущем году, тогда его состояние оценивалось в $28,6 миллиарда.

Общее состояние 146 российских миллиардеров достигло рекордной отметки в 625,5 миллиарда долларов, подчёркивает Forbes.

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А ранее Life.ru сообщал, что владелец Louis Vuitton за день опустился на пятое место самых богатейших людей мира. По данным Forbes, снижение состояния бизнесмена произошло из-за слабого финансового отчёта LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Mnogosmyslov

Наталья Демьянова
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