Назван самый богатый человек в Китае

Основатель компании ByteDance, которая владеет приложением TikTok, Чжан Имин впервые возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы материала уточнили, что состояние бизнесмена оценивается в 57,5 ​​миллиарда долларов. Предприниматель обошёл соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма с капиталом 56,6 миллиарда долларов и руководителя компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня. Состояние последнего оценили в 54,1 миллиарда долларов.

По информации агентства, сейчас в списке самых богатых людей Азии по размеру капитала Чжан Имин занимает третье место после индийских бизнесменов Мукеша Амбани ($90,9 млрд) и Гаутама Адани ($72,3 млрд).