Назван самый богатый человек в Китае
Bloomberg: Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Чжан Имин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karavaninfo.kz
Основатель компании ByteDance, которая владеет приложением TikTok, Чжан Имин впервые возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Авторы материала уточнили, что состояние бизнесмена оценивается в 57,5 миллиарда долларов. Предприниматель обошёл соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма с капиталом 56,6 миллиарда долларов и руководителя компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня. Состояние последнего оценили в 54,1 миллиарда долларов.
По информации агентства, сейчас в списке самых богатых людей Азии по размеру капитала Чжан Имин занимает третье место после индийских бизнесменов Мукеша Амбани ($90,9 млрд) и Гаутама Адани ($72,3 млрд).
А ранее Life.ru сообщал, что владелец Louis Vuitton за день опустился на пятое место самых богатейших людей мира. По данным Forbes, снижение состояния бизнесмена произошло из-за слабого финансового отчёта LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.