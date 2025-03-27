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27 марта, 13:04

Назван самый богатый человек в Китае

Bloomberg: Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая

Чжан Имин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karavaninfo.kz

Чжан Имин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karavaninfo.kz

Основатель компании ByteDance, которая владеет приложением TikTok, Чжан Имин впервые возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы материала уточнили, что состояние бизнесмена оценивается в 57,5 ​​миллиарда долларов. Предприниматель обошёл соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма с капиталом 56,6 миллиарда долларов и руководителя компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня. Состояние последнего оценили в 54,1 миллиарда долларов.

По информации агентства, сейчас в списке самых богатых людей Азии по размеру капитала Чжан Имин занимает третье место после индийских бизнесменов Мукеша Амбани ($90,9 млрд) и Гаутама Адани ($72,3 млрд).

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А ранее Life.ru сообщал, что владелец Louis Vuitton за день опустился на пятое место самых богатейших людей мира. По данным Forbes, снижение состояния бизнесмена произошло из-за слабого финансового отчёта LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.

Дарья Нарыкова
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