Владелец Louis Vuitton за день опустился на пятое место самых богатейших людей мира

Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton (LVMH), за день лишился $11 млрд после начала торгов на Euronext Paris, передает Forbes. Однако к 18:10 мск его потери уменьшились до $10,4 млрд, а общая стоимость активов составила $188,4 млрд. Несмотря на это, Арно переместился с четвёртого на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Снижение состояния Арно произошло из-за слабого финансового отчёта LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. Ларри Эллисон, основатель Oracle, нарастил свое состояние на $6 млрд за тот же день и достиг четвёртой позиции в списке. Forbes оценил его активы в $206,6 млрд.

В четвёртом квартале 2024 года LVMH, владеющий марками Louis Vuitton и Christian Dior, сообщил о снижении продаж на 1%. Эти результаты разочаровали инвесторов, особенно в свете положительного отчёта конкурента Richemont в начале месяца. Акции LVMH 29 января достигли минимальной отметки, снизившись на 6,7% до €700 за акцию, согласно данным биржи Euronext Paris.