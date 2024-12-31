Миллиарды и триллионы. Экс-губернатор Михаил Юревич, марафонщица Елена Блиновская и другие скандальные богачи 2024 года

Триллионы экс-губернатора Михаила Юревича

В начале апреля неожиданно выяснилось, что семья бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича может оказаться едва ли не самой богатой в России: судебные приставы арестовали счета и активы его, его родственников и младшего бизнес-партнёра — бывшего депутата Вадима Белоусова — на сумму 100 трлн рублей. Что это не первоапрельская шутка, вскоре подтвердили и адвокаты — мера должна обеспечить иск Генпрокуратуры России о взыскании имущества производителя макарон и муки «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах РФ.

100 трлн рублей (или более 1 трлн долларов по текущему курсу) — сумма астрономическая. Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2024 году планировались в объёме, почти в три раза меньшем, — 35 трлн рублей. Если же взять всех 110 российских миллиардеров, вошедших в рейтинг Forbes в 2023 году, то даже их совокупное состояние окажется меньше в два раза — всего 501,7 млрд долларов.

Михаил Юревич. Фото © ТАСС / Александр Кондратюк

Новость об аресте имущества Михаил Юревич встретил за границей — он через Израиль сбежал в Великобританию ещё семь лет назад. Выбор новой родины, вероятно, объясняется тем, что британцы не выдают России подозреваемых в преступлениях. Под уголовным преследованием экс-губернатор находится с 20 марта 2017 года. Ещё тогда беглецу заочно предъявили обвинения по двум статьям УК РФ: 290-й (получение взятки) и 128-й (подстрекательство к клевете).

Возвращаться на родину бывший губернатор планирует вряд ли — у членов его семьи есть серьёзный бизнес на Кипре и в Великобритании, а кроме того, как минимум кипрские паспорта.

Дети помощника председателя КГБ

В марте прошлого года Генпрокуратура РФ подала иск против миллиардеров из списка Forbes, построивших особняки на территории государственного санатория «Барвиха». Речь идёт об участках суммарной площадью 99 гектаров, которые, по данным прокуратуры, в начале нулевых были незаконно выведены из собственности оздоровительного учреждения и распроданы. Сумма ущерба, по подсчётам Life.ru, может достигать 66 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ подала иск против миллиардеров из списка Forbes. Фото © VK / «Клинический санаторий»

С момента распродажи на спорной земле расположились особняки председателя наблюдательного совета банка «Система» Алексея Богачёва, супруги ресторатора Аркадия Новикова Надежды Адвокатовой, основателя корпорации «Уралхим» Дмитрия Мазепина, а также супруги бизнесмена Михаила Хубутии Екатерины Джанашии. Все они якобы купили землю, присвоенную некой фирмой ООО «Кантри-про» ещё в 2001 году.

Life.ru выяснил, что её генеральным директором, проводившим все сделки и нёсшим за них ответственность, был некий Олег Смирнов. Его родной брат Денис оказался владельцем агентств недвижимости и компании с названием «Сады Майендорф» — управляющей фирмы, обслуживающей элитные особняки в Барвихе.

Смирновы — люди непростые, они — сыновья помощника председателя КГБ СССР Юрия Андропова Конрада Смирнова, позже ставшего журналистом. Начиная со времён Советского Союза братья сделали завидную карьеру на госслужбе. В 2001-м они основали издательский дом «Финансовый контроль», выпускавший одноимённый журнал при Счётной палате РФ, а параллельно неожиданно стали крупными игроками на рынке подмосковной недвижимости.

В то время пресса обвиняла их в махинациях на скупке участков. Якобы Смирновым они доставались от государственных учреждений практически за бесценок — едва ли не по 50 долларов за сотку, а продавались уже по цене коммерческой — 50 тысяч долларов.

Уже к 2007 году оба уехали из России. Денис Смирнов, похоже, осел в Чехии и в Карловых Варах на имя матери открыл фирму VikaS Trade s.r.o. — в распоряжении Life.ru оказалась копия устава фирмы, согласно которому профиль деятельности чешского бизнеса Смирнова — аренда недвижимости. А Олег мелькал в швейцарской Женеве. Сейчас он подался в политику и стал видным русофобом — с 2014 года поддерживает Украину, называя Крымскую весну и события в Донбассе «российской агрессией», и призывает западные спецслужбы активней работать с чиновниками и госслужащими, среди которых «присутствуют демократически настроенные люди».

Марафон долгов Блиновской

Весь 2024 год известная марафонщица Елена Блиновская не может погасить долги по налогам на сумму в 1,35 млрд рублей. Счёт ещё в конце 2023 года выставила ей ФНС. Сумму рассчитали после вскрывшихся махинаций с налогами, которые позже в СМИ стали называть «схемой Блиновской». Чтобы избавиться от космического долга, блогерша прибегает к самым разным способам.

Блогер Елена Блиновская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Самый простой путь — банально погасить задолженность. Блиновская начала расплачиваться, однако на данный момент сумела погасить всего несколько сот миллионов рублей. При этом общая сумма долга уменьшается медленно из-за регулярно насчитываемой пени. В итоге в продаже появилось имущество её семьи. Двухэтажный особняк площадью две тысячи квадратов, расположенный в подмосковной Истре, выставлен за 750 млн рублей — его цена упала с весны на более чем 200 млн. На сайте по продаже автомобилей продавался оранжевый Lamborghini Urus за 38 млн рублей. Ещё две квартиры в Москве ушли по цене 60 и 90 млн рублей.

Ещё один путь — через банкротство. 13 ноября Арбитражный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство Блиновской, и в ближайшее время оставшееся имущество пойдёт с молотка. Эксперты говорят, что все процедуры займут около полугода. Впрочем, решение имущественных вопросов не спасёт «королеву марафонов» от главного — судебного преследования.