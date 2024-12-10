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Регион
10 декабря, 11:36

Одна из самых богатейших женщин России приговорена почти к 20 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-главу совета директоров БКФ Миримскую к 19 годам тюрьмы

Ольга Миримская. Обложка © mirimskaya

Ольга Миримская. Обложка © mirimskaya

Бывший председатель совета директоров банка БКФ, основательница компании «Русский продукт» Ольга Миримская приговорена к 19 годам тюрьмы. Такое решение вынес Измайловский суд Москвы.

Её признали виновной в даче двух взяток машинами и попытках дать ещё три. Их общая сумма составила 1,8 млн долларов. Вину Миримская не признала, пишет РИА «Новости».

В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в топ-100 богатейших женщин России. Экс-владелица «Русского продукта» тогда разместилась на 22-й строчке рейтинга с общим капиталом в 100 миллионов долларов.

Суд арестовал экс-владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую
Суд арестовал экс-владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую

Напомним, 15 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление основной деятельности у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ) из-за систематического нарушения законов. В частности БКФ не соблюдал требования регулятора по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ». Сообщалось, что все вкладчики «Банка БКФ» начнут получать страховку с 20 ноября 2024 года.

Оксана Попова
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