Одна из самых богатейших женщин России приговорена почти к 20 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-главу совета директоров БКФ Миримскую к 19 годам тюрьмы
Ольга Миримская. Обложка © mirimskaya
Бывший председатель совета директоров банка БКФ, основательница компании «Русский продукт» Ольга Миримская приговорена к 19 годам тюрьмы. Такое решение вынес Измайловский суд Москвы.
Её признали виновной в даче двух взяток машинами и попытках дать ещё три. Их общая сумма составила 1,8 млн долларов. Вину Миримская не признала, пишет РИА «Новости».
В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в топ-100 богатейших женщин России. Экс-владелица «Русского продукта» тогда разместилась на 22-й строчке рейтинга с общим капиталом в 100 миллионов долларов.
Напомним, 15 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление основной деятельности у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ) из-за систематического нарушения законов. В частности БКФ не соблюдал требования регулятора по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ». Сообщалось, что все вкладчики «Банка БКФ» начнут получать страховку с 20 ноября 2024 года.