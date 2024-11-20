Вкладчикам «Банка БКФ» рассказали о сроках и условиях выплаты страховки

Всем вкладчикам ООО «Банк Корпоративного Финансирования» («Банк БКФ») выплатят страховку после того, как финансовое учреждение лишилось лицензии за многочисленные нарушения законодательства. Деньги можно будет получить с 20 ноября 2024 года. Об этом рассказали в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«Клиенты ООО «Банк БКФ» начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Для этого им нужно будет оформить заявление на сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) или на портале «Госуслуги». Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счёта или номеру карты «Мир», — говорится в тексте.

Размер страховой ответственности АСВ оценивается в 2,6 миллиарда рублей. Свыше 99% клиентов банка (11,9 тысячи вкладчиков) смогут получить выплаты в пределах 1,4 миллиона рублей. Если на счету вкладчика была сумма, превышающая указанный размер, или же вклад не подлежал страхованию, то для возврата своих накоплений придётся подать требование кредитора. АСВ выплатит средства таким клиентам в период ликвидации банка.