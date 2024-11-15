ЦБ России отозвал лицензию на осуществление операций у банка БКФ

Центробанк сообщает, что ООО «БКФ» нарушало федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора, из-за чего терпело санкции в виде ограничения на привлечение вкладчиков. Также банк был замечен за нарушением требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В компании назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ».