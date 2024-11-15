ЦБ России отозвал лицензию на осуществление операций у банка БКФ
Банк России отозвал лицензию на осуществление основной деятельности у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ). Мера принята из-за череды нарушений законов и требований, говорится в сообщении пресс-службы финансового органа.
Центробанк сообщает, что ООО «БКФ» нарушало федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора, из-за чего терпело санкции в виде ограничения на привлечение вкладчиков. Также банк был замечен за нарушением требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В компании назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ».
Недавно Банк России предоставил кредитным организациям возможность увеличить максимально возможные лимиты безотзывных кредитных линий. Там отметили, что это расширит возможности банков соблюдать нормативы краткосрочной ликвидности.
Life.ru