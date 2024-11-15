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15 ноября, 06:03

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление операций у банка БКФ

Банк России отозвал лицензию на осуществление основной деятельности у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ). Мера принята из-за череды нарушений законов и требований, говорится в сообщении пресс-службы финансового органа.

Центробанк сообщает, что ООО «БКФ» нарушало федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора, из-за чего терпело санкции в виде ограничения на привлечение вкладчиков. Также банк был замечен за нарушением требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В компании назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ».

ЦБ рассказал Life.ru, на сколько миллиардов банки выдали кредитов россиянам в сентябре
ЦБ рассказал Life.ru, на сколько миллиардов банки выдали кредитов россиянам в сентябре

Недавно Банк России предоставил кредитным организациям возможность увеличить максимально возможные лимиты безотзывных кредитных линий. Там отметили, что это расширит возможности банков соблюдать нормативы краткосрочной ликвидности.

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Life.ru

Николай Рюмин
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