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13 апреля, 14:09

Чей Крым?: Трамп задавал Порошенко* вопрос о республике во время первого срока

NYT: Трамп в свой первый срок спрашивал у Порошенко* о статусе Крыма

Дональд Трамп и Пётр Порошенко*.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Drop of Light

Дональд Трамп и Пётр Порошенко*.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Drop of Light

В первый срок президент США Дональд Трамп интересовался у бывшего украинского коллеги Петра Порошенко* о статусе Крыма. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Трамп может задавать неожиданные вопросы, я бы даже сказал, невежливые.<...> Трамп спросил: «Скажите, Крым — это Россия?» — вспоминает экс-президент Украины.

В ответ Порошенко* спросил у хозяина Белого дома, почему он задал такой вопрос. Республиканец признался, что некий российский друг сказал ему, что полуостров должен быть частью России.

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Ранее на Украине возмутились российским Крымом в итальянских учебниках. В учебниках по географии республика изображена как часть РФ. В некоторых учебных пособиях события в Донбассе также описаны как внутренний конфликт между русскоязычными и украиноязычными гражданами.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Алена Пенчугина
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