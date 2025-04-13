В первый срок президент США Дональд Трамп интересовался у бывшего украинского коллеги Петра Порошенко* о статусе Крыма. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Трамп может задавать неожиданные вопросы, я бы даже сказал, невежливые.<...> Трамп спросил: «Скажите, Крым — это Россия?» — вспоминает экс-президент Украины.

В ответ Порошенко* спросил у хозяина Белого дома, почему он задал такой вопрос. Республиканец признался, что некий российский друг сказал ему, что полуостров должен быть частью России.

Ранее на Украине возмутились российским Крымом в итальянских учебниках. В учебниках по географии республика изображена как часть РФ. В некоторых учебных пособиях события в Донбассе также описаны как внутренний конфликт между русскоязычными и украиноязычными гражданами.