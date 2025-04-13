На Украине возмутились российским Крымом в итальянских учебниках

Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) Елена Ким выразила недовольство из-за того, что в итальянских учебниках по географии Крым изображён как часть России. Она рассказала об этом в интервью украинскому телеканалу «Новини Live».

«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010-2024 годах. С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ», — подчеркнула она.

Кроме того, активистка обратила внимание на то, что в некоторых учебных пособиях события в Донбассе описаны как внутренний конфликт между русскоязычными и украиноязычными гражданами. По её мнению, это искажает действительность.