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12 апреля, 22:54

На Украине возмутились российским Крымом в итальянских учебниках

Вице-президент NAU Ким раскритиковала итальянские учебники за российский Крым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) Елена Ким выразила недовольство из-за того, что в итальянских учебниках по географии Крым изображён как часть России. Она рассказала об этом в интервью украинскому телеканалу «Новини Live».

«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010-2024 годах. С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ», — подчеркнула она.

Кроме того, активистка обратила внимание на то, что в некоторых учебных пособиях события в Донбассе описаны как внутренний конфликт между русскоязычными и украиноязычными гражданами. По её мнению, это искажает действительность.

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А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, и в Вашингтоне это понимают. Киеву придётся с этим смириться, указал руководитель дипведомства.

Тимур Хингеев
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