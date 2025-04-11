Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 13:30

Тест: Угадайте, что за достопримечательность Крыма ИИ скрыл под аниме-картинкой, на 8/8

11 апреля в Крыму отмечают День Конституции — праздник в честь принятия основного закона республики в 2014 году. В этот день предлагаем вспомнить, почему этот полуостров так любят туристы!

Обложка © VK / Крым Нежный

Обложка © VK / Крым Нежный

Такими крымские достопримечательности вы ещё не видели! Мы взяли знаменитые места полуострова и попросили нейросеть переосмыслить их в стиле японской анимации. Сможете ли вы узнать легендарные места в новом обличье? Это не просто проверка знаний, а настоящее путешествие между эпохами и культурами. Одни образы угадываются с первого взгляда, а другие заставят поломать голову даже опытных путешественников!

Ещё не успели отложить на отпуск? Возможно, копить и не придётся! В апреле 2025 года эти знаки зодиака разбогатеют без труда и станут настоящим денежным магнитом. В СССР этот десерт получали по карточкам, а родом он из не менее популярной республики — Татарстана! Рассказали секретный рецепт одноимённого торта здесь!

Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из культовой цыганской саги «Кармелита»
Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из культовой цыганской саги «Кармелита»
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Аниме
  • Лучшее из Интернета
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar