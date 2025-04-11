Тест: Угадайте, что за достопримечательность Крыма ИИ скрыл под аниме-картинкой, на 8/8

Такими крымские достопримечательности вы ещё не видели! Мы взяли знаменитые места полуострова и попросили нейросеть переосмыслить их в стиле японской анимации. Сможете ли вы узнать легендарные места в новом обличье? Это не просто проверка знаний, а настоящее путешествие между эпохами и культурами. Одни образы угадываются с первого взгляда, а другие заставят поломать голову даже опытных путешественников!