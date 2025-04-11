Тест: Угадайте, что за достопримечательность Крыма ИИ скрыл под аниме-картинкой, на 8/8
11 апреля в Крыму отмечают День Конституции — праздник в честь принятия основного закона республики в 2014 году. В этот день предлагаем вспомнить, почему этот полуостров так любят туристы!
Обложка © VK / Крым Нежный
Такими крымские достопримечательности вы ещё не видели! Мы взяли знаменитые места полуострова и попросили нейросеть переосмыслить их в стиле японской анимации. Сможете ли вы узнать легендарные места в новом обличье? Это не просто проверка знаний, а настоящее путешествие между эпохами и культурами. Одни образы угадываются с первого взгляда, а другие заставят поломать голову даже опытных путешественников!
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