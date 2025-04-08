Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из культовой цыганской саги «Кармелита»

Романтика, жгучие страсти и звон золота — цыганская душа никогда не знала полутонов. Вспомните легендарную «Кармелиту»: где ещё так переплетались безудержная любовь, семейные тайны и сладкая месть? Эта сага сразу же притянула к себе миллионы зрителей и получила высокие рейтинги. Пришло время узнать, кто вы в этом вихре эмоций? Бесстрашная Кармелита, мудрый Баро, а может, страстный Миро, готовый ради любви на всё?