Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из культовой цыганской саги «Кармелита»
8 апреля отмечается Международный день цыган — праздник самобытной культуры кочевого народа, традиции которого идеально показаны в культовом сериале «Кармелита»!
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Кармелита», режиссёр Рауф Кубаев и др. / Kinopoisk
Романтика, жгучие страсти и звон золота — цыганская душа никогда не знала полутонов. Вспомните легендарную «Кармелиту»: где ещё так переплетались безудержная любовь, семейные тайны и сладкая месть? Эта сага сразу же притянула к себе миллионы зрителей и получила высокие рейтинги. Пришло время узнать, кто вы в этом вихре эмоций? Бесстрашная Кармелита, мудрый Баро, а может, страстный Миро, готовый ради любви на всё?
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