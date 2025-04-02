Тест: Кошки-аристократки в 7 мультиках СССР — слабо угадать название всего по 1 кадру?

Советские мультфильмы с их очаровательными кошачьими персонажами были добрыми, трогательными и по-домашнему уютными. Кто не помнит котёнка Гава с его вечными вопросами, хулиганистого Матроскина из Простоквашина или дружелюбного Леопольда? Эти пушистые герои не просто развлекали — они учили дружбе, доброте и находчивости, а их забавные приключения навсегда остались в памяти целых поколений. Но сегодня речь пойдёт немного о другом — о самых привлекательных и грациозных кошечках СССР! Проверьте, сможете ли вы узнать, из каких мультфильмов эти леди, всего по одному кадру?