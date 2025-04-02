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2 апреля, 13:30

Тест: Кошки-аристократки в 7 мультиках СССР — слабо угадать название всего по 1 кадру?

Ещё с давних времён кошка считается символом грации, женственности и страсти. А мультфильмы СССР в очередной раз это подтвердили!

Обложка © Кадр из мультфильма «Пёс в сапогах», режиссёр Ефим Гамбург, сценаристы Владимир Валуцкий, Александр Дюма / Kinopoisk

Обложка © Кадр из мультфильма «Пёс в сапогах», режиссёр Ефим Гамбург, сценаристы Владимир Валуцкий, Александр Дюма / Kinopoisk

Советские мультфильмы с их очаровательными кошачьими персонажами были добрыми, трогательными и по-домашнему уютными. Кто не помнит котёнка Гава с его вечными вопросами, хулиганистого Матроскина из Простоквашина или дружелюбного Леопольда? Эти пушистые герои не просто развлекали — они учили дружбе, доброте и находчивости, а их забавные приключения навсегда остались в памяти целых поколений. Но сегодня речь пойдёт немного о другом — о самых привлекательных и грациозных кошечках СССР! Проверьте, сможете ли вы узнать, из каких мультфильмов эти леди, всего по одному кадру?

Мультфильмы нередко создаются по мотивам известных произведений зарубежных и русских классиков. О героях любимого всеми Корнея Чуковского снято множество картин, которые продолжают смотреть до сих пор! Но сможете ли вы вспомнить, из каких стихов поэта эти строки, на 7/7? А с этим испытанием справятся лишь истинные киноманы — нужно отгадать 7 сказок СССР по головному убору героинь.

Тест: Цитаты из этих мультиков знал каждый ребёнок в СССР — вспомните хотя бы 3/6?
Тест: Цитаты из этих мультиков знал каждый ребёнок в СССР — вспомните хотя бы 3/6?
Виктория Мишинкина
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