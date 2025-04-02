Бетонные монстры: 7 пугающих зданий советской Москвы, от которых до сих пор бросает в дрожь

Москва — удивительный город, где на каждом шагу можно встретить архитектурные шедевры разных эпох. Однако не все столичные здания вызывают восхищение. Некоторые постройки советского периода заставляют прохожих ускорять шаг, а у впечатлительных натур вызывают настоящую дрожь. Эти монументальные конструкции, созданные в эпоху гигантомании и смелых экспериментов, стали своеобразными памятниками ушедшей эпохи.

Круглые дома-ловушки: бетонные кольца для жизни

Дома-бублики в Москве: жуткие круглые здания времён СССР. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Эти необычные здания на улицах Нежинской и Довженко — настоящие архитектурные аномалии Москвы. Местные жители называют их «бубликами» или «колёсами», а с высоты птичьего полёта они выглядят как инопланетные корабли, приземлившиеся посреди спального района. Подготовка к Олимпиаде-80 породила амбициозный план по строительству пяти круглых домов, но в итоге появилось только два таких гиганта.

Каждый дом-кольцо насчитывает более 900 квартир и 26 подъездов. Внутри замкнутого пространства — собственный двор-колодец с детскими площадками и лавочками. Новички часто теряются в этих циклических коридорах: нумерация квартир не всегда логична, а найти нужный подъезд — настоящее испытание. Жители шутят, что гости иногда блуждают часами, пытаясь выбраться из бетонного кольца. Неудивительно, что эти дома стали декорациями для нескольких фильмов-триллеров и местом действия городских легенд.

Онкоцентр на Каширке: когда здание вселяет страх

Онкоцентр на Каширке: самое мрачное здание советской Москвы. Фото © ТАСС / Грановский Наум

Комплекс зданий онкоцентра имени Н.Н. Блохина на Каширском шоссе — один из самых мрачных архитектурных ансамблей столицы. Созданный в 50-х годах прошлого века, он стал не только крупнейшим онкологическим центром в мире, но и примером того, как архитектура может вселять тревогу. Массивные фасады и суровые линии этого медицинского гиганта вызывают ассоциации с мрачными антиутопиями.

Архитектурные монстры Москвы: жуткие здания эпохи СССР. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Главный корпус центра напоминает огромный серый утюг, направленный прямо на проезжающие машины. Его узкие окна похожи на бойницы средневековой крепости, а общая атмосфера усиливает и без того тревожное состояние пациентов и их родственников. Парадокс в том, что за этими устрашающими стенами ежедневно совершаются маленькие чудеса — спасаются человеческие жизни. Контраст между пугающим обликом и благородной миссией делает это здание ещё более противоречивым и запоминающимся.

Чертаново: квартал архитектурных экспериментов

Экспериментальные дома Чертанова: жуткие архитектурные решения СССР. Фото © ТАСС / Наталья Гарнелис

В 70-е годы московский район Чертаново превратился в полигон для архитектурных экспериментов. Здесь появились жилые дома странных форм и конфигураций, которые даже сегодня выглядят футуристично. Длинные вытянутые конструкции, извивающиеся между деревьями, создают впечатление, что вы попали на съёмочную площадку научно-фантастического фильма про далёкое будущее.

Самые известные здания района — это так называемые дома-змеи, которые извиваются, образуя причудливые изгибы и петли. Их нестандартная планировка часто становится головной болью для новых жильцов: некоторые квартиры имеют трапециевидную форму, а ориентироваться в нумерации этажей и подъездов — настоящий квест. В сумерках эти махины выглядят особенно зловеще, отбрасывая причудливые тени на окрестности. Неслучайно именно Чертаново стало локацией для съёмок фантастического триллера «Притяжение» — эти здания словно созданы для фильмов о вторжении инопланетян.

Дом-сороконожка: здание на сваях

Дом-сороконожка на Беговой: пугающее здание на 40 ножках. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Один из самых узнаваемых архитектурных объектов столицы находится на улице Беговой. Необычный дом, стоящий на 40 опорах-«ножках», получил прозвище «сороконожка» за свой экстравагантный вид. Построенный в конце 70-х годов, он стал ярким примером советского конструктивизма и до сих пор вызывает противоречивые эмоции у прохожих.

Идея поднять жилой дом над землёй принадлежала архитектору Андрею Меерсону, который хотел создать больше пространства для пешеходов и зелёных насаждений. Однако результат оказался более зловещим, чем планировалось. В тёмное время суток здание действительно напоминает гигантское насекомое, застывшее в странной позе посреди города. Особенно жутко выглядит пространство под домом — чёрное, гулкое, с торчащими из земли бетонными опорами. Местные жители утверждают, что в этой зоне всегда холоднее, чем в окружающем пространстве, и даже в тёплую погоду там гуляет пронизывающий ветер.

Лежачий небоскрёб: бесконечный коридор ужаса

Лежачий небоскрёб Москвы: самое длинное жуткое здание СССР. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Здание на Варшавском шоссе по праву считается одним из самых необычных нежилых сооружений Москвы. Невероятная протяжённость — 736 метров — делает его похожим на бесконечную бетонную стену. Этот архитектурный гигант построили в 1970-х годах, и с тех пор он стал символом советской монументальности и безликости.

Чтобы пройти вдоль этого здания от начала и до конца, потребуется не менее 10 минут быстрым шагом. Унылый, однообразный фасад с ритмично повторяющимися окнами создаёт оптическую иллюзию бесконечности. Внутри ситуация ещё более впечатляющая: длинные коридоры с одинаковыми дверями напоминают декорации к фильму «Сияние». Бывшие сотрудники вспоминают, что новички часто терялись в этих бетонных лабиринтах, а некоторые даже специально оставляли метки, чтобы найти дорогу обратно. В народе здание получило мрачное прозвище «крематорий» — не только за внешний вид, но и за душную атмосферу внутри в летние месяцы.

Здание РАН: «золотые мозги» над Москвой-рекой

«Золотые мозги»: почему здание РАН пугает москвичей. Фото © ТАСС / Кубединов

Одно из самых фантастических зданий Москвы возвышается на Ленинском проспекте. Комплекс Российской академии наук, завершённый уже в постсоветский период, но спроектированный ещё при СССР, выглядит как портал в другое измерение. Его венчают загадочные золотистые конструкции, напоминающие то ли инопланетные антенны, то ли мозговые извилины.

Когда дома пугают: жуткая архитектура советской Москвы. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Массивное здание с беспорядочно расположенными золотыми элементами вызывает смешанные чувства. В солнечную погоду металлические конструкции на крыше ослепительно сверкают, создавая впечатление, что над Москвой зависло нечто потустороннее. В пасмурные дни комплекс выглядит особенно зловеще: серый бетон сливается с небом, а золотистые «мозги» кажутся живыми организмами, паразитирующими на здании. Местные жители шутят, что с появлением этого сооружения в округе участились случаи НЛО, а скептики называют здание РАН «памятником расточительству» — на позолоту верхних конструкций ушло несколько килограммов драгоценного металла.

Дом-корабль: бетонный «Титаник» на Тульской

Дом-корабль на Тульской: бетонный монстр советской эпохи. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Гигантское здание на Большой Тульской улице напоминает огромный лайнер, застывший среди городской застройки. «Дом атомщиков», как его часто называют, строился почти два десятилетия и до сих пор поражает своими масштабами. С его «борта» открывается панорамный вид на Москву, но сами местные жители порой тоскуют по твёрдой земле.

Вытянутая конструкция здания действительно вызывает ассоциации с океанским лайнером, а многочисленные балконы выглядят как палубы. Внутри дома — бесконечные коридоры, в которых можно заблудиться даже после нескольких лет проживания. Жители нижних этажей жалуются на постоянное ощущение давления — над головой находятся десятки тысяч тонн бетона и сотни квартир. А вечерами пустые коридоры наполняются странными звуками — здание буквально стонет и скрипит, как настоящий корабль в бурю. Неудивительно, что среди местных ходят легенды о призраках строителей, погибших при возведении этого монументального сооружения.