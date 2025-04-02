Бетонные монстры: 7 пугающих зданий советской Москвы, от которых до сих пор бросает в дрожь
Гигантские круглые дома-лабиринты, здания на «ножках» и бесконечные бетонные коридоры. Life.ru рассказывает о самых странных и пугающих архитектурных экспериментах советской эпохи в Москве.
Советские здания Москвы, которые вызывают ужас даже сегодня. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Почуев, Николай Галкин, Игорь Кубединов. © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Москва — удивительный город, где на каждом шагу можно встретить архитектурные шедевры разных эпох. Однако не все столичные здания вызывают восхищение. Некоторые постройки советского периода заставляют прохожих ускорять шаг, а у впечатлительных натур вызывают настоящую дрожь. Эти монументальные конструкции, созданные в эпоху гигантомании и смелых экспериментов, стали своеобразными памятниками ушедшей эпохи.
Круглые дома-ловушки: бетонные кольца для жизни
Дома-бублики в Москве: жуткие круглые здания времён СССР. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Эти необычные здания на улицах Нежинской и Довженко — настоящие архитектурные аномалии Москвы. Местные жители называют их «бубликами» или «колёсами», а с высоты птичьего полёта они выглядят как инопланетные корабли, приземлившиеся посреди спального района. Подготовка к Олимпиаде-80 породила амбициозный план по строительству пяти круглых домов, но в итоге появилось только два таких гиганта.
Каждый дом-кольцо насчитывает более 900 квартир и 26 подъездов. Внутри замкнутого пространства — собственный двор-колодец с детскими площадками и лавочками. Новички часто теряются в этих циклических коридорах: нумерация квартир не всегда логична, а найти нужный подъезд — настоящее испытание. Жители шутят, что гости иногда блуждают часами, пытаясь выбраться из бетонного кольца. Неудивительно, что эти дома стали декорациями для нескольких фильмов-триллеров и местом действия городских легенд.
Онкоцентр на Каширке: когда здание вселяет страх
Онкоцентр на Каширке: самое мрачное здание советской Москвы. Фото © ТАСС / Грановский Наум
Комплекс зданий онкоцентра имени Н.Н. Блохина на Каширском шоссе — один из самых мрачных архитектурных ансамблей столицы. Созданный в 50-х годах прошлого века, он стал не только крупнейшим онкологическим центром в мире, но и примером того, как архитектура может вселять тревогу. Массивные фасады и суровые линии этого медицинского гиганта вызывают ассоциации с мрачными антиутопиями.
Архитектурные монстры Москвы: жуткие здания эпохи СССР. Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Главный корпус центра напоминает огромный серый утюг, направленный прямо на проезжающие машины. Его узкие окна похожи на бойницы средневековой крепости, а общая атмосфера усиливает и без того тревожное состояние пациентов и их родственников. Парадокс в том, что за этими устрашающими стенами ежедневно совершаются маленькие чудеса — спасаются человеческие жизни. Контраст между пугающим обликом и благородной миссией делает это здание ещё более противоречивым и запоминающимся.
Чертаново: квартал архитектурных экспериментов
Экспериментальные дома Чертанова: жуткие архитектурные решения СССР. Фото © ТАСС / Наталья Гарнелис
В 70-е годы московский район Чертаново превратился в полигон для архитектурных экспериментов. Здесь появились жилые дома странных форм и конфигураций, которые даже сегодня выглядят футуристично. Длинные вытянутые конструкции, извивающиеся между деревьями, создают впечатление, что вы попали на съёмочную площадку научно-фантастического фильма про далёкое будущее.
Самые известные здания района — это так называемые дома-змеи, которые извиваются, образуя причудливые изгибы и петли. Их нестандартная планировка часто становится головной болью для новых жильцов: некоторые квартиры имеют трапециевидную форму, а ориентироваться в нумерации этажей и подъездов — настоящий квест. В сумерках эти махины выглядят особенно зловеще, отбрасывая причудливые тени на окрестности. Неслучайно именно Чертаново стало локацией для съёмок фантастического триллера «Притяжение» — эти здания словно созданы для фильмов о вторжении инопланетян.
Дом-сороконожка: здание на сваях
Дом-сороконожка на Беговой: пугающее здание на 40 ножках. Фото © ТАСС / Николай Галкин
Один из самых узнаваемых архитектурных объектов столицы находится на улице Беговой. Необычный дом, стоящий на 40 опорах-«ножках», получил прозвище «сороконожка» за свой экстравагантный вид. Построенный в конце 70-х годов, он стал ярким примером советского конструктивизма и до сих пор вызывает противоречивые эмоции у прохожих.
Идея поднять жилой дом над землёй принадлежала архитектору Андрею Меерсону, который хотел создать больше пространства для пешеходов и зелёных насаждений. Однако результат оказался более зловещим, чем планировалось. В тёмное время суток здание действительно напоминает гигантское насекомое, застывшее в странной позе посреди города. Особенно жутко выглядит пространство под домом — чёрное, гулкое, с торчащими из земли бетонными опорами. Местные жители утверждают, что в этой зоне всегда холоднее, чем в окружающем пространстве, и даже в тёплую погоду там гуляет пронизывающий ветер.
Лежачий небоскрёб: бесконечный коридор ужаса
Лежачий небоскрёб Москвы: самое длинное жуткое здание СССР. Фото © ТАСС / Николай Галкин
Здание на Варшавском шоссе по праву считается одним из самых необычных нежилых сооружений Москвы. Невероятная протяжённость — 736 метров — делает его похожим на бесконечную бетонную стену. Этот архитектурный гигант построили в 1970-х годах, и с тех пор он стал символом советской монументальности и безликости.
Чтобы пройти вдоль этого здания от начала и до конца, потребуется не менее 10 минут быстрым шагом. Унылый, однообразный фасад с ритмично повторяющимися окнами создаёт оптическую иллюзию бесконечности. Внутри ситуация ещё более впечатляющая: длинные коридоры с одинаковыми дверями напоминают декорации к фильму «Сияние». Бывшие сотрудники вспоминают, что новички часто терялись в этих бетонных лабиринтах, а некоторые даже специально оставляли метки, чтобы найти дорогу обратно. В народе здание получило мрачное прозвище «крематорий» — не только за внешний вид, но и за душную атмосферу внутри в летние месяцы.
Здание РАН: «золотые мозги» над Москвой-рекой
«Золотые мозги»: почему здание РАН пугает москвичей. Фото © ТАСС / Кубединов
Одно из самых фантастических зданий Москвы возвышается на Ленинском проспекте. Комплекс Российской академии наук, завершённый уже в постсоветский период, но спроектированный ещё при СССР, выглядит как портал в другое измерение. Его венчают загадочные золотистые конструкции, напоминающие то ли инопланетные антенны, то ли мозговые извилины.
Когда дома пугают: жуткая архитектура советской Москвы. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Массивное здание с беспорядочно расположенными золотыми элементами вызывает смешанные чувства. В солнечную погоду металлические конструкции на крыше ослепительно сверкают, создавая впечатление, что над Москвой зависло нечто потустороннее. В пасмурные дни комплекс выглядит особенно зловеще: серый бетон сливается с небом, а золотистые «мозги» кажутся живыми организмами, паразитирующими на здании. Местные жители шутят, что с появлением этого сооружения в округе участились случаи НЛО, а скептики называют здание РАН «памятником расточительству» — на позолоту верхних конструкций ушло несколько килограммов драгоценного металла.
Дом-корабль: бетонный «Титаник» на Тульской
Дом-корабль на Тульской: бетонный монстр советской эпохи. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Гигантское здание на Большой Тульской улице напоминает огромный лайнер, застывший среди городской застройки. «Дом атомщиков», как его часто называют, строился почти два десятилетия и до сих пор поражает своими масштабами. С его «борта» открывается панорамный вид на Москву, но сами местные жители порой тоскуют по твёрдой земле.
Вытянутая конструкция здания действительно вызывает ассоциации с океанским лайнером, а многочисленные балконы выглядят как палубы. Внутри дома — бесконечные коридоры, в которых можно заблудиться даже после нескольких лет проживания. Жители нижних этажей жалуются на постоянное ощущение давления — над головой находятся десятки тысяч тонн бетона и сотни квартир. А вечерами пустые коридоры наполняются странными звуками — здание буквально стонет и скрипит, как настоящий корабль в бурю. Неудивительно, что среди местных ходят легенды о призраках строителей, погибших при возведении этого монументального сооружения.
Что объединяет все эти странные и пугающие здания? Амбициозность замыслов, грандиозность масштабов и особое отношение к человеку. Советская архитектура создавала не просто дома для жизни или работы — она стремилась впечатлять, подавлять и формировать нового человека. В следующий раз, прогуливаясь по Москве, обратите внимание на эти странные сооружения. Возможно, вы увидите в них не только пугающих бетонных монстров, но и смелые эксперименты, попытки создать нечто новое и невиданное ранее. А может быть, эти здания просто напомнят вам о времени, когда архитекторы, как и вся страна, верили, что строят новый мир. Напоминаем, что Life.ru выяснил о пяти сверхсильных вспышках на Солнце.