Чем красить яйца на Пасху 2025: топ-10 креативных и простых идей Лучшие идеи и советы, как и чем красиво покрасить яйца на Пасху в домашних условиях. Последние тренды, луковая шелуха, каркаде, вино и другие идеи на Пасху 2025 — в материале Life.ru 1 апреля, 21:35 Существует несколько вариантов креативно украсить яйца перед Пасхой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — праздник, символизирующий победу жизни над смертью, является одним из старейших церковных праздников. В 2025 году его отметят 20 апреля. И, конечно, как и ко многим другим важным праздникам, к нему тоже готовятся. Одни пекут вкусные пасхальные куличи и булочки, другие идут за не менее вкусной выпечкой в кондитерскую. Но что объединяет всех, так это покраска яиц, которые символизируют жизнь, о чём и пойдёт речь далее. Специально для вас мы собрали 10 различных способов украшения пасхальных яиц — от известных до самых необычных.

Лучшие способы и идеи окрашивания яиц на Пасху

Для начала давайте рассмотрим способы окрашивания, проверенные временем. Возможно, они уже не новы, но в большинстве своём считаются лучшими и актуальными на все времена, так как просты, интересны и надёжны.

Все способы окраски и украшения яиц не требуют особых усилий и времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ID stock photography

Окрашивание луковой шелухой

Окрашивание пасхальных яиц луковой шелухой — традиционный и популярный метод. Используя его, можно получить оттенки от светло-коричневого до насыщенного красного. Подойдёт как красная, так и жёлтая шелуха. Или даже их смесь.

Имейте в виду, что кастрюлю будет сложно отмыть после окрашивания. Для нержавеющей посуды помогут сода или уксус, а вот эмалированные кастрюли лучше не использовать вовсе — пигмент из них практически не удаляется.

Луковая шелуха — краситель для яиц, известный ещё на Руси. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nelli Kovalchuk

Как покрасить яйца луковой шелухой

Для окраски 10 яиц понадобятся 10–12 крупных луковиц. Положите шелуху в кастрюлю, добавьте воду и дайте настояться 30 минут для выделения пигмента. Для яркого цвета можно протереть яйца уксусом (9%) или добавить 2–3 столовые ложки уксуса в воду.

Доведите воду с шелухой до кипения и варите 40 минут. Затем добавьте яйца и подержите их там ещё 10–12 минут. Цвет скорлупы будет зависеть от количества выделившегося пигмента.

Окрашивание чаем каркаде

Чай каркаде обладает насыщенным красным или бордовым цветом, благодаря чему яйца, окрашенные с его помощью, получают уникальные сиреневые и синие оттенки. Рекомендуется погружать уже сваренные яйца в свежезаваренный напиток. Это позволит добиться более яркого и аккуратного цвета без появления «резинового» вкуса у яйца.

Один из способов окраски яиц — в чае каркаде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eduard Nesterov

Как покрасить яйца с помощью каркаде

Приготовьте отвар из каркаде, используя 70 г цветков на 1 л воды. Для получения насыщенного оттенка добавьте 1–2 столовые ложки уксуса (9%), затем дайте настояться 15–20 минут. Чтобы добиться однородного цвета яиц, отвар нужно процедить. Если нравятся узоры, оставьте заварку. Погрузите в отвар сваренные яйца и оставьте их в нём на 1–2 часа — чем дольше, тем ярче цвет получается.

Окрашивание с помощью краснокочанной капусты

Используя пигмент краснокочанной капусты, можно получить яйца с удивительной голубой или синей скорлупой.

Краснокочанная капуста придаст яйцам ярко-голубой цвет. Фото © Freepik

Как окрасить яйца в краснокочанной капусте

Для начала нарежьте капусту крупными кусками, чтобы она интенсивнее отдала сок, и залейте водой. После закипания варите капусту на среднем огне около 30 минут. Затем дайте отвару остыть до комнатной температуры, капусту при этом не вынимайте. После процеживаем отвар, добавляем 1–2 столовые ложки уксуса и тщательно перемешиваем. Натуральный краситель готов! Поместите варёные яйца в полученный отвар минимум на 20 минут или дольше — в зависимости от желаемого оттенка.

Окрашивание яиц с помощью нитей

Для создания оригинальных узоров на пасхальных яйцах можно воспользоваться различными видами нитей — шерстяными, шёлковыми или мулине. Яркие волокна, особенно из натуральной шерсти, способны линять в кипятке, что делает их идеальными для необычного окрашивания.

Нити шерсти в кипятке окрасят яйца в необычный переливчатый цвет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / romafa

Как покрасить яйца на Пасху нитями

Обмотайте яйца нитями в случайном порядке, как кокон, и варите 20–30 минут с добавлением уксуса и соли (одну-две столовые ложки соответственно на 1 литр воды). После варки осторожно снимите нити. Вы получите удивительные и красивые узоры на своих пасхальных яйцах.

Окрашивание с помощью куркумы

Чтобы получить яркий жёлтый цвет у яиц, используйте куркуму. Для лучшего результата выбирайте яйца с белой скорлупой. На 10 яиц достаточно 3–4 пакетика специи.

Куркума окрасит яйца в жёлтый цвет. Фото © Freepik

Как красить яйца с помощью куркумы

Смешайте куркуму с водой, добавьте соль и уксус, хорошо размешайте, а затем погрузите туда яйца. Чтобы оттенок был ровным, яйца предварительно промойте. Доведите до кипения и варите 10 минут, после чего оставьте в растворе на 2–3 часа или на ночь для наилучшего эффекта.

Самые необычные идеи окрашивания яиц на Пасху

Что ж, мы разобрали с вами лучшие и простые в исполнении идеи окрашивания яиц, а сейчас предлагаем рассмотреть самые необычные способы, которые, возможно, будут несколько сложнее, но позволят добиться невероятного результата.

Мраморные пасхальные яйца

Первым необычным способом будет создание мраморного узора на яйцах.

Для начала приготовьте луковую шелуху, нарезанную мелкими кусочками, желательно разных оттенков. Также нарежьте бумагу, которая поможет создать разнообразные мраморные узоры. Чем мельче будет нарезка, тем интереснее получится конечный рисунок. Далее вам понадобится ненужный капроновый чулок или марля.

Есть способ придать яйцам эффект мраморных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vasilinabelochka

Смешайте шелуху и бумагу в глубоком салатнике. Возьмите яйца комнатной температуры, смочите их водой и обваляйте в смеси. Нарежьте чулок на квадраты 15×15 см, положите яйцо и немного смеси в центр и надёжно закрепите края, завязав сверху, как мешочек. Убедитесь, что ткань и шелуха плотно прилегают к яйцу, это необходимо для получения более чёткого узора.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте 1–2 столовые ложки соли. Опустите туда яйца, доведите до кипения, затем варите на минимальном огне 35−40 минут. По завершении процесса остудите яйца в холодной воде. Снимите чулок или марлю, смажьте яйца растительным маслом для блеска и наслаждайтесь прекрасным результатом!

Окрашивание в вине

Для окрашивания яиц вином отлично подойдут не только белые, но и коричневые. Перед началом убедитесь, что они чистые и без трещин, а для лучшего результата дайте им полежать в тёплой воде. Проще использовать красное вино: сладкое, полусладкое или сухое — выбор зависит от вашего вкуса. Интересно, что блестящий слой на яйцах образует винный камень, а не сахар, как полагают многие. И недорогое вино может дать даже более яркий оттенок!

В растворе вина яйца могут принять чернильный оттенок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WIPAWEE SARATA

Приобрести яйца могут самые разнообразные оттенки — от глубокого фиолетового до насыщенного коричневого. Цвет будет зависеть от используемого сорта винограда и времени их погружения в жидкость. Чтобы добиться наилучшего результата, важно выбрать кастрюлю подходящего размера, чтобы вино полностью покрывало яйца и не позволяло им соприкасаться. Вам потребуется не менее литра напитка. Не забывайте варить яйца на медленном огне и проветривайте кухню, чтобы избежать неприятного запаха.

Как красить яйца на Пасху в вине

Возьмите яйца комнатной температуры и поместите их в кастрюлю. Залейте вином и доведите до кипения. Как только вода закипит, варите яйца ровно 10 минут. Отберите целые яйца и уберите треснувшие.

Закройте кастрюлю крышкой и оставьте их остывать в вине минимум на восемь часов, но лучше на 10. Когда время пройдёт, аккуратно промокните их салфетками или выложите на полотенце. Для усиления эффекта блеска можно смазать их растительным маслом, чтобы они засияли ещё ярче!

Пятнистые пасхальные яйца

Вы можете попробовать создать уникальные пятнистые яйца, используя неожиданные материалы! Это отличный способ добавить оригинальности к праздничному декору. Всё, что вам нужно, — это горох, кукуруза или фасоль, которые легко найти на кухне. Не бойтесь экспериментировать с количеством красителя: один цвет или целый набор могут создать удивительный эффект. Для получения лучшего результата добавьте в краску немного уксуса.

Есть простой способ сделать яйца пятнистыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rainbow33

Как сделать пятнистые пасхальные яйца

Капните немного красителя в небольшую миску и добавьте пару капель уксуса или воды. Погрузите варёное яйцо в смесь, чтобы получить желаемый оттенок, окрашивать полностью необязательно. В другой миске соедините горох или кукурузу с другим красителем, перемешайте. Обваляйте окрашенное яйцо в этой смеси, чтобы создать эффектный узор. После этого оставьте яйца сохнуть.

Окрашивание восковыми мелками

Раскрашивание яиц восковыми мелками — это замечательный способ провести время всей семьёй. Каждый участник может проявить свою креативность, создавая уникальные узоры и цвета.

Для начала сварите яйца вкрутую, главное, чтобы не треснули. Как только они сварятся, слейте воду и начинайте работать до того, как они остынут. Восковые мелки будут плавиться на горячей поверхности, создавая уникальные узоры. Для детей лучше их немного остудить, чтобы не допустить ожогов. Чётких правил окрашивания нет, всё зависит от вашей фантазии, но в любом случае результат вас удивит и порадует!

Золотые яйца

Почему бы не сделать пасхальные яйца настоящим произведением искусства? Для создания изысканного «золотого» эффекта вам понадобятся листы потали, тонкая кисточка и пищевой клей. Сваренные яйца нужно тщательно высушить, затем нанести на них слой клея. Пока он не подсох, аккуратно наложите поталь, приглаживая её, чтобы она прочно легла. Оставьте яйца на 20 минут, затем удалите излишки потали.

Яйца можно окрасить в эффектный золотой. Фото © Freepik

Почему на Пасху красят яйца

Традиция окрашивания яиц имеет глубокие корни и существует уже много веков. По одной из легенд, Мария Магдалина, стремясь сообщить императору Тиберию о воскрешении Христа, подарила ему яйцо. Но он усомнился в её словах и сказал, что «это так же невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». Но оно тут же стало красным, что символизировало пролитую кровь Христа.

Существует также более приземлённое объяснение: в период поста яйца варили, чтобы они не испортились, а красили их, чтобы отличать сырые от варёных.

Кроме того, есть версия, что в день появления на свет Марка Аврелия одна из куриц его матери снесла яйцо с красными пятнами. Римляне восприняли это как предвестие рождения великого императора. С тех пор у них появилась традиция дарить друг другу раскрашенные яйца на важные праздники.

Почему на Пасху бьются яйцами

Битьё яйцами на Пасху всегда было популярно в народе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Одной из версий происхождения этой традиции является символика скорлупы яйца как плиты, закрывающей гробницу Иисуса Христа. Её разбитие символизирует разрушение этой плиты, воскрешение Иисуса и его приход.

Существует также версия, что неразбившиеся яйца были талисманами, оберегающими от злых сил и приносившими удачу. Люди хранили их как символ защиты в течение следующего года, а разбитые яйца употребляли в пищу.

Интересно, что битьё яйцами могло заменять поцелуи, поскольку раньше подобные публичные действия считались непристойными.

Важно отметить, что ритуал не связан с церковными обрядами — это скорее весёлое развлечение.

Авторы Андрей Ананьев