На Солнце произошло сразу 5 вспышек невиданной силы. Когда на Землю обрушатся магнитные бури? Метеозависимым пора готовиться, потому что уже совсем скоро освободившиеся после взрыва на Солнце частицы долетят до планеты и вызовут магнитные бури. Какой силы будут возмущения и когда они обрушатся на Землю? 31 марта, 14:30 Когда в апреле 2025 года начнутся первые магнитные бури из-за вспышек на Солнце. Обложка © Kandinsky

Солнце разбушевалось! В конце марта во время своего затмения показало нам «рога», а теперь «разродилось» взрывами энергии. Серия мощных вспышек на звезде предвещает скорое наступление магнитных бурь на Земле. Готовьтесь к возможным колебаниям самочувствия и будьте внимательны к своему здоровью. Что нам ждать от солнечной активности и как защитить себя от её влияния — читайте далее.

Что такое вспышки на Солнце

Что такое вспышки на Солнце и чем они опасны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / This Lama

Согласно отчётам учёных, 30 марта 2025 года на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности М. Согласно информации, предоставленной Институтом прикладной геофизики (ИПГ), первое событие было зафиксировано в 00:38. После этого последовали ещё четыре вспышки, мощность которых варьировалась от M1.4 до M1.9.

Что такое вспышки на Солнце? Вспышки на Солнце — это мощные взрывы энергии, происходящие в атмосфере нашей звезды. Они вызваны внезапным высвобождением магнитной энергии, накопленной в солнечных пятнах — областях с сильным магнитным полем. Представьте себе туго натянутую резинку, которая вдруг лопается. Вот так и магнитное поле Солнца, перекручиваясь и натягиваясь, в какой-то момент «срывается», высвобождая колоссальное количество энергии в виде света, тепла и заряженных частиц.

Эти вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения, которое они испускают, от класса A (самые слабые) до X (самые мощные). Вспышки класса X могут быть в 100 раз сильнее, чем вспышки класса M, а те, в свою очередь, в 10 раз сильнее, чем вспышки класса C.

Чем опасны солнечные вспышки для метеозависимых людей

Откуда появляются магнитные бури. Фото © «Шедеврум»

Хотя Земля защищена от большей части излучения солнечных вспышек своей атмосферой и магнитным полем, некоторое количество заряженных частиц всё же достигает нашей планеты, вызывая магнитные бури. Именно эти геошторма и являются основной причиной недомогания у метеочувствительных людей.

Магнитные бури в апреле 2025: с 3 по 6 число будет затяжной геошторм

Какой силы будут магнитные бури с 1-го по 6 апреля 2025 года: расписание по дням. Источник Time in.ru

Последствий вспышек на Солнце стоит ожидать уже на этой неделе. По прогнозам, заряженные частицы долетят до нашей планеты в среду вечером, 2 апреля. Начнётся магнитная буря силы уровня Kp 3. Но бушующий на планете геошторм постепенно будет набирать силу. Как мы видим на графике, уже вечером в пятницу, 4 апреля, сила магнитной бури увеличится и станет Kp 5. Вся суббота, 5 апреля, будет под натиском магнитной бури умеренной силы. В воскресенье геошторм снова ослабит хватку, но уже вечером 6 апреля пойдёт на повышение.

Магнитные бури в апреле 2025: какую угрозу несут для здоровья

Как влияют магнитные бури на здоровье людей. Фото © «Шедеврум»

Важно помнить, что каждый человек индивидуален — и реакция на геомагнитные бури может быть разной. Если вы замечаете ухудшение самочувствия в дни повышенной солнечной активности, обратитесь к врачу, чтобы подобрать индивидуальные методы профилактики и лечения. Однако мы всё равно перечислим наиболее типичные последствия магнитных бурь на организм.

Кто может почувствовать недомогание от магнитной бури 3, 4, 5 и 6 апреля 2025 года? Инфографика © Life.ru

Что геошторм способен делать с организмом метеочувствительных людей? Сгущать кровь. Это может привести к образованию тромбов, повышению артериального давления и головным болям.

Это может привести к образованию тромбов, повышению артериального давления и головным болям. Нарушать работу вегетативной нервной системы. Может проявляться в виде скачков давления, аритмии, головокружения, тошноты, слабости, бессонницы, повышенной тревожности и раздражительности.

Может проявляться в виде скачков давления, аритмии, головокружения, тошноты, слабости, бессонницы, повышенной тревожности и раздражительности. Обострять хронические заболевания. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов, нервной системы и другими хроническими недугами могут испытывать обострение симптомов во время геомагнитных бурь.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов, нервной системы и другими хроническими недугами могут испытывать обострение симптомов во время геомагнитных бурь. Влиять на гормональный фон. Это может привести к ухудшению настроения, апатии и снижению работоспособности.

Будьте готовы к предстоящим магнитным бурям, вызванным солнечной активностью. Следите за прогнозами, прислушивайтесь к своему организму и принимайте меры предосторожности, особенно если вы метеозависимы. Помните, что знание — сила и понимание природы этих явлений поможет вам легче пережить этот период. Берегите себя и оставайтесь здоровыми!

Авторы Карина Морозова