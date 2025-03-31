На Солнце 30 марта зарегистрированы пять вспышек класса M
30 марта 2025 года на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности М. Согласно информации, предоставленной Институтом прикладной геофизики (ИПГ), первое событие было зафиксировано в 00:38.
«30 марта в 00:38 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S14E82) продолжительностью 33 минуты», — цитирует институт ТАСС.
После этого последовали ещё четыре вспышки, мощность которых варьировалась от M1.4 до M1.9. Все эти вспышки происходили в пределах одной солнечной группы пятен под номером 4048.
Мощность вспышек варьировалась от M1.4 до M1.9. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
А ранее на Солнце была зафиксирована вспышка высшего класса X. Её уровень составил X1.1. Однако Земле она не угрожала.
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