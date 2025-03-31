На Солнце 30 марта зарегистрированы пять вспышек класса M

30 марта 2025 года на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности М. Согласно информации, предоставленной Институтом прикладной геофизики (ИПГ), первое событие было зафиксировано в 00:38.

«30 марта в 00:38 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S14E82) продолжительностью 33 минуты», — цитирует институт ТАСС.

После этого последовали ещё четыре вспышки, мощность которых варьировалась от M1.4 до M1.9. Все эти вспышки происходили в пределах одной солнечной группы пятен под номером 4048.

Мощность вспышек варьировалась от M1.4 до M1.9. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН