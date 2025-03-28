На Солнце произошла сильнейшая вспышка высшего класса X

На Солнце зафиксировали новую вспышку высшего класса X. Уровень вспышки составил X1.1. Максимальная активность проявилась в 18:20 по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения РАН.

«Событий данного класса на Солнце не наблюдалось уже более месяца: последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля 2025 года (X2.0)», — отметили астрономы.

По предварительным данным, вспышка произошла на восточном краю Солнца. В настоящее время она не угрожает Земле. Однако место, где возникла вспышка, вскоре окажется ближе к линии Солнце-Земля. Если это событие станет началом новой серии активности, то с середины следующей недели возможно воздействие на нашу планету, уточняют эксперты.

Учёные также отметили, что вспышка выглядит крайне впечатляюще. Сильные выбросы видны даже «невооружённым глазом». Часть энергии, вероятно, скрыта за солнечным диском, поэтому фактический уровень может оказаться более мощным.