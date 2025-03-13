Прикосновение Солнца. Что такое корональная дыра и почему магнитные бури повторяются регулярно В Институте земного магнетизма рассказали Life.ru, как Солнце «касается» Земли порой по несколько раз подряд через равные промежутки времени. 12 марта, 21:27 Учёные рассказали, что такое корональная дыра на Солнце и почему она вызывает повторяющиеся магнитные бури. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm, Elena11

Корональная дыра на Солнце позволяет предсказывать геомагнитные бури, хотя и неточно, рассказал Life.ru заведующий лабораторией солнечной активности Института земного магнетизма Российской академии наук Борис Филиппов.

Он объяснил, что корональная дыра — это обширная область в солнечной короне, откуда силовые линии магнитного поля нашей звезды не просто поднимаются высоко над её поверхностью, а устремляются в межпланетное пространство и распространяются по всей Солнечной системе.

— Когда эти силовые линии касаются Земли и вдоль них дует очень сильный солнечный ветер, заряженные частицы из короны Солнца, то эти частицы достигают Земли, и это одна из причин геомагнитных бурь, — просветил доктор физико-математических наук.

Пример корональной дыры на Солнце, наблюдаемой в мае 2007 года. Фото © NASA

Он подчеркнул, что корональные дыры и корональные выбросы солнечной массы — два совершенно разных и не связанных друг с другом явления. То, что называется выбросом массы из короны Солнца, — внезапное разовое взрывное событие, а дыры в солнечной короне образуются независимо и сохраняются долгие месяцы и даже годы.

Они на Солнце есть практически всегда, но это не обязательно означает летящий к нам поток космической радиации, заверил гелиофизик. По его словам, в «спокойные» годы, то есть в период минимальной солнечной активности, такие «полости» образуются в окрестностях полюсов светила и могут держаться там годами, но до нашей планеты оттуда солнечный ветер не долетает: Земля и вообще все планеты в системе обращаются вокруг звезды в плоскости её экватора, поэтому плазма из солнечных полярных регионов пролетает мимо нас.

Но в такие времена, как сейчас, то есть в период солнечного максимума, корональные дыры образуются уже ближе к экватору или даже именно в экваториальной области, а это означает непосредственный контакт солнечных магнитных линий с нашей планетой. Вдоль этих линий мчатся протоны и другие массивные заряженные частицы, которые примерно через пару дней достигают магнитосферы и атмосферы Земли.

— Если эта корональная дыра окажется в той области, которая магнитными линиями связана с Землёй, и из неё солнечный ветер достигнет Земли, то очень возможно, что будет геомагнитная буря. Категории бурь немного слабее, чем те, что связаны с корональными выбросами, но тоже бывают ощутимые, — отметил Борис Филиппов.

Солнечный ветер в представлении художника. Фото © NASA

Так вот, из-за долгосрочности этих явлений бывает так, что они дают о себе знать неоднократно через равные промежутки времени: как известно, Солнце вращается вокруг своей оси и делает полный оборот за 27 дней, а это значит, что «полость» в солнечной короне через 27 дней может опять оказаться прямо напротив Земли и светило снова «коснётся» нашей планеты своими магнитными линиями.

— Поэтому возникают так называемые рекуррентные бури, повторяющиеся. И их достаточно легко предсказать, в отличие от корональных выбросов, которые пока предсказать довольно сложно, — пояснил доктор наук.

По его словам, корональная дыра, а вместе с ней и геомагнитная буря могут таким образом регулярно «возвращаться» вплоть до пяти раз. Впрочем, такое «возвращение» бывает разным: часто повторный «шторм» оказывается слабее предыдущего, а может и не случиться вообще — после того как корональная дыра скрывается за солнечным горизонтом, никогда нет полной гарантии, что она через пару недель покажется вновь.

Авторы Адель Романенкова