Пик космической бури на Земле пройден

Земля пережила пик мощной магнитной бури. Скоро колебания поля придут в спокойствие. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своём телеграм-канале.

«Окончательно геомагнитное поле вернётся в спокойное состояние в ночь на субботу. Однако пик возмущений, скорее всего, уже пройден, и большую часть времени геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущённом состоянии», — написал он.

Синоптик добавил, что причиной всплесков стало попадание планеты в поток солнечного ветра, который нёсся из дыры. 27 марта шанс возникновения бурь равен 50%, а 28 марта — 36%.