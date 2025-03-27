Пик космической бури на Земле пройден
Синоптик Леус: На Земле прошёл пик магнитной бури
Земля пережила пик мощной магнитной бури. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Земля пережила пик мощной магнитной бури. Скоро колебания поля придут в спокойствие. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своём телеграм-канале.
«Окончательно геомагнитное поле вернётся в спокойное состояние в ночь на субботу. Однако пик возмущений, скорее всего, уже пройден, и большую часть времени геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущённом состоянии», — написал он.
Синоптик добавил, что причиной всплесков стало попадание планеты в поток солнечного ветра, который нёсся из дыры. 27 марта шанс возникновения бурь равен 50%, а 28 марта — 36%.
Накануне Life.ru рассказывал, что магнитная буря уже достигла умеренного уровня G2. Из-за неё могут возникать проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации и нарушения радиосвязи. Однако выше умеренного уровня геомагнитная активность не поднимется.