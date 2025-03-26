Магнитная буря не отпускает: Сколько ещё продлится атака геошторма на Землю и как жить до 28 марта Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждают, что в ближайшие два дня нас будет «колбасить» из-за постоянных скачков и изменений в поле Земли. Какой силы будут магнитные бури и как сохранить здоровье? 26 марта, 12:15 Обложная магнитная буря сегодня усилится. Как выжить в геошторм 26 и 27 марта 2025 года. Обложка © Kandinsky 3.1, © Life.ru

Космическая осада продолжается! Магнитная буря, обрушившаяся на Землю вчера, не только не утихает, но и набирает силу, затягивая нашу планету в невидимые, но мощные электромагнитные тиски. Ближайшие два дня мы будем находиться в плену у разбушевавшегося Солнца. Небо может пылать зловещими сияниями, техника — давать сбои, а самочувствие — резко ухудшаться. Готовьтесь к продолжительному периоду геомагнитной нестабильности — космический шторм только начинается.

Что такое магнитная буря

Что такое магнитная буря и почему именно 26 и 27 марта она усилится. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Магнитная буря — это явление, которое происходит, когда солнечный ветер (поток заряженных частиц от Солнца) сталкивается с магнитным полем Земли. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, они могут отправить в космос большое количество частиц. Когда те достигают Земли, они могут вызывать изменения в магнитном поле нашей планеты.

Если магнитная буря длится три дня и больше, это может привести к нескольким проблемам: Магнитные бури могут вызывать сбои в работе спутников, GPS и других электронных систем. Это может повлиять на связь и навигацию. В сильные магнитные бури могут происходить колебания в электрических сетях, что может привести к отключениям электроэнергии. У некоторых людей могут возникать головные боли, усталость или ухудшение самочувствия. Особенно это может затрагивать людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Магнитная буря сегодня: 26 и 27 марта метеозависимым будет несладко

Магнитная буря уровня Kp 6 и Kp 5 не отпустит Землю ещё в течение двух дней: 26 и 27 марта геошторм продолжится. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Вчера мы предупреждали, что ситуация с магнитной бурей 25 марта может измениться. Так и случилось, но, к сожалению, не в пользу метеочувствительных. По прогнозам учёных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, начавшаяся сильная магнитная буря будет бушевать на Земле сегодня и завтра. Её сила будет колебаться от слабой до умеренной, но именно такие скачки, как уверены врачи, могут ухудшить состояние людей, которые слишком тонко чувствуют изменения в магнитном поле Земли.

Магнитная буря 26 и 27 марта: как спасти здоровье и кто в зоне риска

В группе риска испытать на себе все «радости» от затяжной атаки магнитной бури 26 и 27 марта находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с заболеваниями нервной системы, люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины, старики и подростки, люди с хроническими заболеваниями.

Кто может почувствовать недомогание от магнитной бури 25, 26 и 27 марта 2025 года? Инфографика © Life.ru

Во время магнитной бури 26 и 27 марта метеозависимые люди могут чувствовать себя особенно уязвимыми. Если у вас есть хронические заболевания, будьте особенно внимательны в периоды затяжного геошторма. При проблемах с сосудами держите под рукой тонометр для контроля давления. В некоторых случаях по согласованию с врачом можно принять аспирин перед началом бури для разжижения крови и уменьшения возможной боли. Главное — строго соблюдайте все рекомендации вашего лечащего врача, продолжайте назначенное лечение и не забывайте необходимые лекарства. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь вам защитить себя от негативного влияния.

Как сохранить здоровье во время магнитной бури 26 и 27 марта 2025 года. Фото © Freepik

Следите за своим состоянием. Ведите дневник самочувствия, чтобы отслеживать, как ваше тело реагирует на изменения погоды и магнитные бури. Это поможет вам лучше понять свои триггеры. Старайтесь придерживаться регулярного режима сна и бодрствования. Хороший сон помогает организму справляться со стрессом и поддерживать общее здоровье. Придерживайтесь здорового питания. Употребляйте разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами. Особенно полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (рыба, орехи), а также фрукты и овощи, богатые антиоксидантами. Регулярные физические упражнения помогают улучшить кровообращение и общее самочувствие. Даже простая прогулка на свежем воздухе может быть полезной. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения. Это поможет снизить уровень стресса и улучшить общее состояние. Избегайте переутомления. В периоды магнитных бурь старайтесь не перегружать себя физически и эмоционально. Дайте себе время на отдых и восстановление. Пейте достаточное количество воды. Обезвоживание может усугубить ваше самочувствие. Если вы чувствуете, что ваше состояние ухудшается, не стесняйтесь обратиться к врачу. Возможно, вам потребуется корректировка лечения или дополнительные рекомендации. Следите за прогнозами магнитных бурь и планируйте свои дела с учётом этих данных. Это поможет вам заранее подготовиться и минимизировать негативные последствия.

Магнитные бури — это естественное природное явление, и паниковать не стоит. Однако информированность и простые меры предосторожности помогут минимизировать неприятные последствия и сохранить хорошее самочувствие даже в периоды повышенной солнечной активности. Следите за прогнозами, прислушивайтесь к своему организму и будьте готовы к возможным изменениям геомагнитной обстановки. Помните, что каждый организм индивидуален и важно прислушиваться к своим ощущениям. Заботьтесь о себе и не забывайте, что ваше здоровье — это приоритет! Берегите себя!

Авторы Карина Морозова