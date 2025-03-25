Спокойная жизнь кончится через пару часов: Магнитная буря уровня Kp 6 накроет Землю 25 марта

Через несколько часов на Землю обрушится невидимый, но мощный удар. Солнце, наша звезда жизни, выпустило в космос поток заряженных частиц, которые вот-вот достигнут нашей планеты. Метеозависимые, готовьтесь к сильной магнитной буре, ведь совсем скоро привычный мир вокруг нас начнёт давать сбои. Зависимые от погоды люди почувствуют это первыми, но никто не останется в стороне от космического шторма, который вот-вот разразится на Земле вечером 25 марта.

Магнитная буря сегодня: когда начнётся геошторм 25 марта

Сегодняшняя магнитная буря вызвана бурной активностью Солнца. За последние дни на нём наблюдались мощнейшие вспышки, некоторые из которых достигли критического, красного уровня опасности. Эти вспышки выбрасывают в космос потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, возмущают её магнитное поле, вызывая геомагнитные бури. Это может привести к сбоям в работе электроники, проблемам со связью и, конечно, сказаться на здоровье метеочувствительных людей.

Магнитная буря уровня Kp 6 накроет Землю вечером 25 марта. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По прогнозам учёных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитное поле Земли изменится ближе к вечеру. Магнитная буря 25 марта наберётся сил к 18:00 по московскому времени. Далее, как видно по графику, магнитная буря станет набирать обороты и уже к полуночи перейдёт порог Kp 6, что сделает её средней по мощности. По графику учёных, к утру среды, 26 марта, геошторм затихнет и сойдёт на нет к 9:00 утра. Но никто не застрахован от новой вспышки на Солнце, из-за которой может начаться следом вторая магнитная буря — сильнее первой. А пока расскажем, кто в зоне риска почувствовать себя плохо из-за магнитной бури сегодня, 25 марта.

Магнитная буря 25 марта: кто в зоне риска почувствовать недомогание

Кто может почувствовать недомогание от магнитной бури 25 марта 2025 года? Инфографика © Life.ru

Даже умеренные магнитные бури, как та, что накроет нас сегодня вечером, 25 марта, во время повышенной активности могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Головные боли, скачки давления, проблемы со сном и общее ухудшение состояния — лишь часть возможных симптомов. Важно понимать серьёзность этого явления и его потенциальное влияние. Если вы чувствительны к магнитным бурям, следуйте рекомендациям врача, принимайте назначенные лекарства и следите за прогнозами, чтобы быть готовыми к ухудшению ситуации.

В группе риска находятся: Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Люди с заболеваниями нервной системы.

Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Люди с ослабленным иммунитетом.

Беременные женщины.

Старики.

Люди с хроническими заболеваниями.