Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях за 2,5 месяца
ИКИ РАН: В воскресенье Землю может накрыть мощная магнитная буря
На Солнце произошла вспышка, которая привела к выбросу облака плазмы в направлении Земли. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток. Последний раз явления сравнимой интенсивности наблюдались в начале этого года.
«Расчётное время удара на данный момент находится между 3 и 6 часами утра 23 марта (воскресенье) по московскому времени. Прогноз магнитных бурь на данный момент ещё формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января текущего года», — говорится а сайте.
Вспышка уровня M1.2 произошла накануне около 19:00 мск. Несмотря на средний балл события, измерения показали исключительно высокую скорость и массу выброса. Такие параметры наблюдаются впервые в этом году. Вспышка вывела из равновесия крупный протуберанец (холодное плотное волокно плазмы), который был выброшен в сторону Земли.
Магнитная буря обрушивалась на Землю и в пятницу, примерно в 21:00 по Москве, уровень её интенсивности колебался от слабых до средних значений. В метеоцентре «Фобос» объяснили магнитные возмущения тем, что планета проходила через сильный порыв солнечного ветра.
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