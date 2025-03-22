Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях за 2,5 месяца

На Солнце произошла вспышка, которая привела к выбросу облака плазмы в направлении Земли. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток. Последний раз явления сравнимой интенсивности наблюдались в начале этого года.

«Расчётное время удара на данный момент находится между 3 и 6 часами утра 23 марта (воскресенье) по московскому времени. Прогноз магнитных бурь на данный момент ещё формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января текущего года», — говорится а сайте.

Вспышка уровня M1.2 произошла накануне около 19:00 мск. Несмотря на средний балл события, измерения показали исключительно высокую скорость и массу выброса. Такие параметры наблюдаются впервые в этом году. Вспышка вывела из равновесия крупный протуберанец (холодное плотное волокно плазмы), который был выброшен в сторону Земли.