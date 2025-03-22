Землю накрыла магнитная буря из-за прохождения через шквал солнечного ветра

Землю накрыла магнитная буря вечером пятницы, 21 марта, около 21:00 по московскому времени, и достигла уровней от слабой до средней интенсивности (G1-G2). Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сейчас наша планета проходит через шквал солнечного ветра.

«Около 18 часов по московскому времени геомагнитное поле стало слабо возмущённым, а с 21 часа наблюдаются магнитные бури с интенсивностью от слабой до средней, класса G1-G2», — написал специалист в своём телеграм-канале.

Причиной стало попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра, вызванного крупной корональной дырой на Солнце. Ожидается, что буря завершится к полудню субботы, а в дальнейшем геомагнитное поле будет слабо возмущённым. Вероятность новых бурь в воскресенье оценивается как низкая — порядка 26%.